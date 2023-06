Feira de Vinhos Naturais acontece em Salvador neste sábado (3)

Salvador recebe neste sábado (3) a primeira Feira de Vinhos Naturais e Virtuosos do Nordeste, em evento na Pousada Boqueirão, no Santo Antônio Além do Carmo. O evento acontece das 15h às 20h e o ingresso custa R$ 145.



A proposta da feira é oferecer vinhos com poucas intervenções e sem agrotóxicos. "Os vinhos naturais são tidos como livres, vivos e selvagens e, neste mesmo caminho, buscamos que a feira seja uma referência no mercado de vinhos, livre para transgredir e desconstruir, quebrando um pouco o caráter sisudo que o ‘enouniverso’ ainda carrega", explica a publicitária Mel Romariz, uma das criadoras da feira. Ela idealizou o projeto junto com Bernardo Góes, empresário à frente da Virtuoso Vinho – curadoria, winebar e distribuidora de vinhos de baixa intervenção. "A 'LIVRE' nasce em um contexto em que o consumo de vinhos e produtos orgânicos e naturais cresce em todo o Brasil. O que sinto no dia a dia da Virtuoso é que o Nordeste é um mercado com muito potencial para crescer ainda e os pequenos produtores, que se pautam em uma ideologia sustentável, de menor impacto na natureza, têm muito público para conquistar na região", diz. A feira contará com 10 expositores nacionais e latinos confirmados e promoverá a degustação de mais de 50 rótulos. Os ingressos estão à venda no Sympla e dão direito a uma taça para degustação dos vinhos expostos. Serviço: LIVRE - Feira de Vinhos Naturais e Virtuosos 3 de junho (sábado), 15h às 20h Pousada do Boqueirão – Santo Antônio Além do Carmo Ingressos: R$ 145 Vendas: Sympla