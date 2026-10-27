Feira de Vinil reúne mais de mil discos a partir de R$ 10 em shopping de Salvador

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Millena Marques
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 21:22
Os apaixonados por música e colecionadores de discos poderão garimpar raridades e ampliar suas coleções neste sábado (31), durante mais uma edição da Feira de Vinil do Shopping Center Lapa, em Salvador. O evento será realizado das 10h às 19h, na Praça de Eventos, no piso L1, com entrada gratuita.
Em parceria com a Discodelia, a iniciativa reunirá mais de 13 expositores, que vão disponibilizar mais de mil discos de diferentes gêneros musicais para venda e troca. A programação é voltada tanto para colecionadores experientes quanto para quem deseja conhecer o universo dos LPs e descobrir títulos de diferentes épocas.
Além da comercialização dos discos, a feira terá apresentações de DJs ao longo do dia. Lado AB abre a programação às 10h, seguido por Gabão, às 12h, Julli, às 14h, e Intelektron, às 16h. O VJ Kae também participará do evento durante toda a programação.
Feira de Vinil no Shopping Center Lapa
O público ainda poderá aproveitar a venda de vinhos da Adega do Vinho e de chope da Plennus Beer.
Entre os expositores confirmados estão Discodelia, Dez Discos, Vendo Vinil SSA, Vitrolândia, Vicious Discos, Discou Discou, Fran/Lojinha, Discoara, Rockixe, Big Bazar Discos, Neguhhs Discos, Bazar Bela Lugosi e Sulcolências.
Para Eldo Boss, da Discodelia, a feira é uma oportunidade de aproximar expositores e admiradores da música em vinil. Segundo ele, cada edição reúne tanto colecionadores quanto pessoas que estão começando a explorar esse formato.
“O vinil tem essa capacidade de despertar memórias, aproximar gerações e proporcionar uma experiência musical que vai além de ouvir uma canção”, afirma.
A gerente de Marketing do Shopping Center Lapa, Aline Ferraz, destaca que a iniciativa integra a programação cultural do empreendimento e promove o encontro entre diferentes gerações por meio da música.