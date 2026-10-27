CULTURA

Feira de Vinil reúne mais de mil discos a partir de R$ 10 em shopping de Salvador

Evento gratuito será realizado das 10h às 19h, na Praça de Eventos (Piso L1) do Shopping Center Lapa

Millena Marques

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 21:22

Feira de Vinil no Shopping Center Lapa Crédito: Fernanda Andrade

Os apaixonados por música e colecionadores de discos poderão garimpar raridades e ampliar suas coleções neste sábado (31), durante mais uma edição da Feira de Vinil do Shopping Center Lapa, em Salvador. O evento será realizado das 10h às 19h, na Praça de Eventos, no piso L1, com entrada gratuita.

Em parceria com a Discodelia, a iniciativa reunirá mais de 13 expositores, que vão disponibilizar mais de mil discos de diferentes gêneros musicais para venda e troca. A programação é voltada tanto para colecionadores experientes quanto para quem deseja conhecer o universo dos LPs e descobrir títulos de diferentes épocas.

Além da comercialização dos discos, a feira terá apresentações de DJs ao longo do dia. Lado AB abre a programação às 10h, seguido por Gabão, às 12h, Julli, às 14h, e Intelektron, às 16h. O VJ Kae também participará do evento durante toda a programação.

Feira de Vinil no Shopping Center Lapa 1 de 11

O público ainda poderá aproveitar a venda de vinhos da Adega do Vinho e de chope da Plennus Beer.

Entre os expositores confirmados estão Discodelia, Dez Discos, Vendo Vinil SSA, Vitrolândia, Vicious Discos, Discou Discou, Fran/Lojinha, Discoara, Rockixe, Big Bazar Discos, Neguhhs Discos, Bazar Bela Lugosi e Sulcolências.

Para Eldo Boss, da Discodelia, a feira é uma oportunidade de aproximar expositores e admiradores da música em vinil. Segundo ele, cada edição reúne tanto colecionadores quanto pessoas que estão começando a explorar esse formato.

“O vinil tem essa capacidade de despertar memórias, aproximar gerações e proporcionar uma experiência musical que vai além de ouvir uma canção”, afirma.