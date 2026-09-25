Feira em Salvador terá distribuição de 200 mudas de flores neste sábado (26)

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Esther Morais
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 11:12
O Parque da Cidade Joventino Silva, na Pituba, recebe neste sábado (26) a Feira de Sustentabilidade e Agroecologia, promovida pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis). O evento acontece das 9h às 16h e terá como um dos destaques a distribuição de 200 mudas de flores ao público.
A ação será realizada pelo Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (Savam) em comemoração à chegada da Primavera. A iniciativa pretende incentivar o contato com a natureza, o cultivo de espécies ornamentais e a valorização das áreas verdes de Salvador.
A programação também contará com uma apresentação cultural protagonizada por mulheres negras e a participação de expositores de artesanato, produtos orgânicos e gastronomia. O público poderá ainda conhecer iniciativas relacionadas à sustentabilidade, agroecologia, economia circular, preservação ambiental e proteção animal.
A Diretoria de Promoção à Saúde e Proteção Animal (Dipa) também realizará o agendamento de castração durante a feira.
Serviço
Feira de Sustentabilidade e Agroecologia
Quando: sábado (26)
Horário: das 9h às 16h
Onde: Parque da Cidade Joventino Silva, na Pituba, em Salvador.