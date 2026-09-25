PRIMAVERA

Feira em Salvador terá distribuição de 200 mudas de flores neste sábado (26)

Programação também terá exposição de produtos orgânicos, artesanato, gastronomia e apresentação cultural

Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 11:12

Feira em Salvador terá distribuição de 200 mudas de flores neste sábado (26) Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

O Parque da Cidade Joventino Silva, na Pituba, recebe neste sábado (26) a Feira de Sustentabilidade e Agroecologia, promovida pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis). O evento acontece das 9h às 16h e terá como um dos destaques a distribuição de 200 mudas de flores ao público.

A ação será realizada pelo Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (Savam) em comemoração à chegada da Primavera. A iniciativa pretende incentivar o contato com a natureza, o cultivo de espécies ornamentais e a valorização das áreas verdes de Salvador.

A programação também contará com uma apresentação cultural protagonizada por mulheres negras e a participação de expositores de artesanato, produtos orgânicos e gastronomia. O público poderá ainda conhecer iniciativas relacionadas à sustentabilidade, agroecologia, economia circular, preservação ambiental e proteção animal.

A Diretoria de Promoção à Saúde e Proteção Animal (Dipa) também realizará o agendamento de castração durante a feira.

Serviço

Feira de Sustentabilidade e Agroecologia

Quando: sábado (26)

Horário: das 9h às 16h