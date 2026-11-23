SABORES DA BAHIA

Feira gratuita em Salvador vai reunir 34 produtores de queijos artesanais da Bahia; veja o que o público poderá experimentar

Espaço dedicado à produção queijeira mais que dobra de tamanho na 17ª Feira da Agricultura Familiar, que acontece de 2 a 6 de dezembro, no Parque Costa Azul

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 15:23

Feira gratuita em Salvador vai reunir 34 produtores de queijos artesanais da Bahia; veja o que o público poderá experimentar Crédito: Divulgação

Quem visitar a 17ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária poderá conhecer e experimentar uma variedade de queijos artesanais produzidos em diferentes regiões do estado. Nesta edição, o espaço dedicado à queijaria baiana reunirá 34 expositores, quase três vezes mais que na edição anterior, quando cerca de 12 produtores participaram do evento. A feira será realizada entre os dias 2 e 6 de dezembro, no Parque Costa Azul, em Salvador.

O público encontrará desde queijos tradicionais, como coalho e requeijão, até variedades produzidas com leite de cabra e búfala, além de criações autorais inspiradas nos biomas Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. O espaço integra o Caminho da Roça e terá um galpão exclusivo, com estrutura ampliada para receber os produtores e aproximar os visitantes da diversidade da produção queijeira baiana.

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A mudança atende à procura registrada na edição passada, quando o espaço dos queijeiros ficou lotado durante todo o evento. Para João Campos, proprietário da Queijaria e Fazenda Licurizal e presidente da Associação Queijo Baiano, a feira representa uma oportunidade de divulgar a produção artesanal do estado e fortalecer a relação entre produtores e consumidores.

“É uma oportunidade de mostrar a diversidade dos nossos queijos, compartilhar experiências entre os produtores e aproximar ainda mais os consumidores da produção artesanal baiana. Queremos que as pessoas conheçam, experimentem e valorizem os queijos produzidos em diferentes regiões da Bahia”, afirmou.

Caminho da Roça reúne produtos de diferentes regiões

Além dos queijos, o Caminho da Roça apresentará outras cadeias produtivas da agricultura familiar, como café, cacau, mel, pescado, mandioca e caprinovinocultura. A proposta é aproximar os visitantes dos produtores e mostrar a variedade de alimentos e saberes que têm origem nos municípios baianos.

A programação também contará com praças gastronômicas, espaços de produtos orgânicos e agroecológicos, Tenda das Flores, Feira de Artesanato e Economia Solidária, além das tendas Indígena e Quilombola. Estão previstas ainda apresentações culturais e musicais, seminários, encontros e oficinas. Ações de Coleta Seletiva Solidária e educação ambiental também farão parte do evento, que busca valorizar a produção rural e práticas sustentáveis.

Feira reúne representantes dos 27 territórios da Bahia

Realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), em parceria com a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes Bahia), a feira reunirá representantes dos 27 Territórios de Identidade da Bahia.

O evento ocupará uma área de 55 mil metros quadrados no Parque Costa Azul, com exposição e comercialização de alimentos, bebidas, artesanato, flores, cosméticos e produtos de diferentes cadeias produtivas. A iniciativa também busca estimular negócios, promover a troca de conhecimentos e valorizar a cultura baiana. A entrada é gratuita. A abertura oficial será no dia 2 de dezembro, às 17h. Nos dias 3 e 4, o funcionamento será das 12h às 22h. Já nos dias 5 e 6, a feira estará aberta das 10h às 22h.