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Feirão com imóveis a partir de R$ 195 mil e entrada de R$ 250 em Salvador começa hoje (24)

Condições anunciadas incluem entradas a partir de R$ 250, parcelamento em até 100 vezes e descontos de até R$ 100 mil

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 07:00

Feirão Minha Casa, Minha Vida em Salvador tem imóveis a partir de R$ 195 mil e entrada de R$ 250
Feirão Minha Casa, Minha Vida em Salvador tem imóveis a partir de R$ 195 mil e entrada de R$ 250 Crédito: Divulgação

A nova edição do Feirão Minha Casa, Minha Vida, que reúne mais de 5 mil imóveis e condições especiais de negociação em Salvador, começa nesta quinta-feira (24). O evento segue até domingo (27), na sede da IMOB – Inteligência Imobiliária, na Avenida Paralela, próximo ao Parque de Exposições.

Entre as condições anunciadas estão entradas a partir de R$ 250, parcelamento em até 100 vezes e descontos de até R$ 100 mil, conforme as condições de cada empreendimento e construtora. Os imóveis estão distribuídos por diferentes regiões de Salvador e também há opções em Lauro de Freitas e Camaçari.

Saiba o que analisar antes de comprar um imóvel

1. Documentação do imóvel Peça a matrícula atualizada e verifique se existem hipotecas, penhoras, ações ou outras restrições. Também é importante conferir se a construção está devidamente registrada e averbada. por Pexels
2. Dívidas de IPTU e condomínio Confira se existem débitos de IPTU, taxas municipais ou condomínio. Em apartamentos, peça uma declaração de quitação das obrigações condominiais.  por Pexels
3. Situação financeira do comprador Antes de assumir o compromisso, faça as contas de entrada, parcelas, juros, seguros, condomínio, IPTU e outras despesas. Se houver financiamento, é importante verificar previamente as condições e a aprovação do crédito.  por Pexels
4. Estado de conservação Durante a visita, observe rachaduras, infiltrações, mofo, problemas hidráulicos e elétricos, além das condições de portas, janelas e revestimentos. Se possível, uma avaliação técnica pode identificar problemas que não são perceptíveis durante uma visita comum.  por Pexels
5. Localização e infraestrutura Analise o entorno em diferentes horários e veja a proximidade de transporte público, supermercados, farmácias, hospitais, escolas e outros serviços. Também vale observar possíveis fontes de barulho e as condições de segurança da região. por Pexels
6. Condomínio e despesas futuras Além do valor do imóvel, verifique taxa de condomínio, fundo de reserva, obras previstas, regras internas, vagas de garagem e estrutura das áreas comuns. Uma taxa aparentemente baixa pode mudar caso existam obras ou despesas extraordinárias previstas. por Pexels
7. Compare o preço com imóveis semelhantes Antes de fazer uma proposta, pesquise imóveis com características parecidas na mesma região. Compare metragem, número de quartos, vagas, idade do prédio, localização e estrutura do condomínio. Isso ajuda a entender se o valor pedido está compatível com propriedades semelhantes. por Pexels
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1. Documentação do imóvel Peça a matrícula atualizada e verifique se existem hipotecas, penhoras, ações ou outras restrições. Também é importante conferir se a construção está devidamente registrada e averbada. por Pexels

Durante o evento, os interessados poderão fazer análise de crédito no local com correspondentes da Caixa Econômica Federal e negociar diretamente com as construtoras participantes. Também haverá transporte gratuito por aplicativo para facilitar o acesso ao feirão.

O imóvel com menor preço anunciado é o Forte São Marcelo, em Areia Branca. O empreendimento tem apartamentos de dois quartos, com 36 m², a partir de R$ 195 mil.

Entre os demais destaques está o Rayz Patamares, localizado atrás da Ferreira Costa, na região da Paralela, com apartamentos de dois quartos a partir de R$ 293 mil.

Na Federação, o pré-lançamento Única Cardeal, na Avenida Cardeal da Silva, terá unidades de dois quartos a partir de R$ 340 mil. Já o Mood Sol Bahia, em Patamares, contará com apartamentos de dois e três quartos a partir de R$ 502.050.

Os empreendimentos estão localizados em bairros como Sussuarana, Cajazeiras, Piatã, Pirajá e Paralela, além de cidades da Região Metropolitana. A maior parte das opções anunciadas fica em condomínios fechados com áreas de lazer.

Participam do feirão as construtoras Stanza, Pejota, OR, Única, Sertenge, Concreta, Gráfico, Direcional, Tenda, MRV e 3i.

Serviço

Feirão Minha Casa, Minha Vida

Quando: 24 a 27 de setembro

Horário: 8h às 20h

Onde: IMOB – Rua Luiz Eduardo Magalhães, s/n, entrada antes do Parque de Exposições, Avenida Paralela, Salvador (BA).

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