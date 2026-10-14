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Feirão de imóveis em Salvador tem entrada a partir de R$ 199 para servidores públicos

Evento acontece de 28 de outubro a 1º de novembro, na Avenida Paralela

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 14:45

Rayz Patamares
Rayz Patamares Crédito: Divulgação

Quem pretende comprar um imóvel em Salvador ou na Região Metropolitana terá uma nova oportunidade de conhecer empreendimentos e negociar condições de financiamento. A IMOB – Inteligência Imobiliária promove, entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, uma edição especial do Mega Feirão de Imóveis, com ofertas voltadas aos servidores públicos em alusão ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. O evento será realizado das 8h às 20h, na unidade da empresa na Avenida Paralela, antes do Parque de Exposições, e estará aberto também ao público em geral.

A programação reúne mais de 5 mil imóveis, incluindo lançamentos, unidades em construção e opções prontas para morar. Os empreendimentos estão distribuídos por bairros como Trobogy, Patamares, Paralela, Cajazeiras, Sussuarana, Costa Azul e Federação, além de cidades da Região Metropolitana de Salvador.

Durante o feirão, os visitantes poderão encontrar imóveis com entradas a partir de R$ 250, parcelamento em até 100 vezes e descontos que chegam a R$ 100 mil. Para os servidores públicos, a organização anuncia benefícios adicionais, como entrada a partir de R$ 199 e 5% de desconto extra em unidades selecionadas. As condições variam conforme o empreendimento, e as negociações são feitas diretamente com as construtoras participantes.

Também haverá imóveis enquadrados no programa Minha Casa, Minha Vida, que contempla diferentes faixas de renda. A iniciativa busca atender tanto quem planeja adquirir a primeira casa própria quanto quem deseja trocar de residência.

Entre os empreendimentos em destaque estão dois pré-lançamentos. Na Avenida Cardeal da Silva, na Federação, o Única Cardeal terá apartamentos de dois quartos com preços a partir de R$ 340 mil. Já o Mood Sol Bahia, em Patamares, contará com unidades de dois e três quartos, a partir de R$ 502.050.

Outra opção será o Rayz Patamares, localizado atrás da loja Ferreira Costa, na Paralela. O empreendimento terá apartamentos de dois quartos a partir de R$ 293 mil, com condições comerciais negociadas diretamente com a construtora.

Rayz Patamares

Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
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Rayz Patamares por Divulgação
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Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
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Rayz Patamares por Divulgação
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Rayz Patamares por Divulgação

Para quem procura imóveis com valores mais baixos, o Forte São Marcelo, em Areia Branca, aparece como a opção de menor preço anunciada nesta edição. As unidades têm dois quartos, área de 36 metros quadrados e valores a partir de R$ 195 mil.

Participam do evento as construtoras Stanza, Pejota, OR, Única, Sertenge, Concreta, Gráfico, Direcional, Tenda, MRV e 3i.

Além de conhecer os imóveis, os interessados poderão receber atendimento para análise de crédito no próprio local. O serviço terá suporte da Caixa Econômica Federal e de uma assessoria bancária especializada, com possibilidade de realizar simulações, consultar condições de financiamento e avançar nas negociações.

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Segundo Eric Pereira, diretor da IMOB – Inteligência Imobiliária, a edição especial amplia o período de atendimento e reúne, em um único espaço, diferentes etapas do processo de compra.

“O sucesso da edição de setembro mostrou que existe uma demanda forte por imóveis e, principalmente, por condições que facilitem a compra. Nesta edição, serão cinco dias de feirão, com oportunidades negociadas para os servidores públicos. O evento, no entanto, é aberto a todos que desejam encontrar um imóvel e avaliar as possibilidades de financiamento”, afirma.

Para facilitar o deslocamento dos visitantes, haverá transporte gratuito por aplicativo até o local. O estacionamento e o serviço de manobrista também serão oferecidos sem custo.

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