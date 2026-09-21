CASA PRÓPRIA

Feirão Minha Casa, Minha Vida em Salvador tem imóveis a partir de R$ 195 mil e entrada de R$ 250

Evento começa nesta quinta-feira (24)

Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 10:37

Feirão Minha Casa, Minha Vida em Salvador tem imóveis a partir de R$ 195 mil e entrada de R$ 250 Crédito: Divulgação

Salvador recebe, a partir desta quinta-feira (24), uma nova edição do Feirão Minha Casa, Minha Vida, que reúne mais de 5 mil imóveis e condições especiais de negociação. O evento segue até domingo (27), na sede da IMOB – Inteligência Imobiliária, na Avenida Paralela, próximo ao Parque de Exposições.

Entre as condições anunciadas estão entradas a partir de R$ 250, parcelamento em até 100 vezes e descontos de até R$ 100 mil, conforme as condições de cada empreendimento e construtora. Os imóveis estão distribuídos por diferentes regiões de Salvador e também há opções em Lauro de Freitas e Camaçari.

Saiba o que analisar antes de comprar um imóvel 1 de 7

Durante o evento, os interessados poderão fazer análise de crédito no local com correspondentes da Caixa Econômica Federal e negociar diretamente com as construtoras participantes. Também haverá transporte gratuito por aplicativo para facilitar o acesso ao feirão.

O imóvel com menor preço anunciado é o Forte São Marcelo, em Areia Branca. O empreendimento tem apartamentos de dois quartos, com 36 m², a partir de R$ 195 mil.

Entre os demais destaques está o Rayz Patamares, localizado atrás da Ferreira Costa, na região da Paralela, com apartamentos de dois quartos a partir de R$ 293 mil.

Na Federação, o pré-lançamento Única Cardeal, na Avenida Cardeal da Silva, terá unidades de dois quartos a partir de R$ 340 mil. Já o Mood Sol Bahia, em Patamares, contará com apartamentos de dois e três quartos a partir de R$ 502.050.

Os empreendimentos estão localizados em bairros como Sussuarana, Cajazeiras, Piatã, Pirajá e Paralela, além de cidades da Região Metropolitana. A maior parte das opções anunciadas fica em condomínios fechados com áreas de lazer.

Participam do feirão as construtoras Stanza, Pejota, OR, Única, Sertenge, Concreta, Gráfico, Direcional, Tenda, MRV e 3i.

Serviço

Feirão Minha Casa, Minha Vida

Quando: 24 a 27 de setembro

Horário: 8h às 20h