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Feirão Minha Casa, Minha Vida reúne 5 mil unidades e imóveis com entrada a partir de R$ 250

Evento terá descontos de até R$ 100 mil

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 15:05

Rayz Patamares
Rayz Patamares Crédito: Divulgação

Entre os dias 24 e 27 deste mês, a IMOB Inteligência Imobiliária realizará uma edição extra do Feirão Minha Casa, Minha Vida. O evento, que ocorrerá na sede da empresa, terá mais de 5 mil unidades disponíveis, com descontos de até R$ 100 mil e pré-lançamentos de empreendimentos em bairros como Federação e Patamares. Além disso, haverá análise de crédito realizada no local por correspondentes da Caixa Econômica Federal.

Os imóveis estão localizados em diferentes regiões da cidade, como Sussuarana, Cajazeiras, Piatã, Pirajá e Paralela, além de empreendimentos em Lauro de Freitas e Camaçari, contemplando diferentes perfis de compradores.

Rayz Patamares

Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
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Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
Rayz Patamares por Divulgação
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Rayz Patamares por Divulgação

Será possível adquirir um imóvel com entrada a partir de R$ 250 e parcelamento em até 100 vezes, conforme as condições de cada construtora participante. Os interessados poderão negociar diretamente com as empresas Stanza, Pejota, OR, Única, Sertenge, Concreta, Gráfico, Direcional, Tenda, MRV e 3i. O evento também oferecerá transporte por aplicativo gratuito para os visitantes.

Empreendimento da marca Ún1ca em Salvador

Condomínio residencial será construído na Federação por Divulgação
Condomínio residencial será implantado na Federação por Divulgação
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Condomínio residencial será construído na Federação por Divulgação

A maioria dos empreendimentos conta com condomínio fechado e áreas de lazer. Entre os pré-lançamentos e lançamentos estão o Única Cardeal, na Avenida Cardeal da Silva, com unidades de dois quartos a partir de R$ 340 mil; o Mood Sol Bahia, em Patamares, com apartamentos de dois e três quartos a partir de R$ 502.050; e o Rayz Patamares, localizado atrás da Ferreira Costa, na Avenida Paralela, com unidades de dois quartos a partir de R$ 293 mil e condições especiais negociadas diretamente com a construtora.

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O empreendimento com o menor valor é o Forte São Marcelo, em Areia Branca, com apartamentos de dois quartos e 36 metros quadrados, a partir de R$ 195 mil.

Tags:

Salvador Feirão de Imóveis Minha Casa Minha Vida

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