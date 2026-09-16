Feirão Minha Casa, Minha Vida reúne 5 mil unidades e imóveis com entrada a partir de R$ 250

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Millena Marques
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 15:05
Entre os dias 24 e 27 deste mês, a IMOB Inteligência Imobiliária realizará uma edição extra do Feirão Minha Casa, Minha Vida. O evento, que ocorrerá na sede da empresa, terá mais de 5 mil unidades disponíveis, com descontos de até R$ 100 mil e pré-lançamentos de empreendimentos em bairros como Federação e Patamares. Além disso, haverá análise de crédito realizada no local por correspondentes da Caixa Econômica Federal.
Os imóveis estão localizados em diferentes regiões da cidade, como Sussuarana, Cajazeiras, Piatã, Pirajá e Paralela, além de empreendimentos em Lauro de Freitas e Camaçari, contemplando diferentes perfis de compradores.
Rayz Patamares
Será possível adquirir um imóvel com entrada a partir de R$ 250 e parcelamento em até 100 vezes, conforme as condições de cada construtora participante. Os interessados poderão negociar diretamente com as empresas Stanza, Pejota, OR, Única, Sertenge, Concreta, Gráfico, Direcional, Tenda, MRV e 3i. O evento também oferecerá transporte por aplicativo gratuito para os visitantes.
Empreendimento da marca Ún1ca em Salvador
A maioria dos empreendimentos conta com condomínio fechado e áreas de lazer. Entre os pré-lançamentos e lançamentos estão o Única Cardeal, na Avenida Cardeal da Silva, com unidades de dois quartos a partir de R$ 340 mil; o Mood Sol Bahia, em Patamares, com apartamentos de dois e três quartos a partir de R$ 502.050; e o Rayz Patamares, localizado atrás da Ferreira Costa, na Avenida Paralela, com unidades de dois quartos a partir de R$ 293 mil e condições especiais negociadas diretamente com a construtora.
O empreendimento com o menor valor é o Forte São Marcelo, em Areia Branca, com apartamentos de dois quartos e 36 metros quadrados, a partir de R$ 195 mil.