SERVIÇO

Feirão Serasa Limpa Nome oferece negociação de dívidas com até 99% de desconto em Salvador

Mais de 1 milhão de moradores da capital baiana estão inadimplentes

Millena Marques

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 16:43

Feirão Serasa Limpa Nome Crédito: Serasa Divulgação

Salvador receberá, entre os dias 17 e 21 de novembro, uma nova edição presencial do Feirão Serasa Limpa Nome. A iniciativa vai disponibilizar atendimento gratuito na Praça da Mãozinha, onde os consumidores poderão consultar pendências financeiras e negociar débitos com descontos de até 99%. O serviço funcionará das 9h às 18h, inclusive no feriado de 20 de novembro.

Na capital baiana, estão disponíveis mais de 14 milhões de ofertas de negociação. As condições são oferecidas por mais de 3,3 mil empresas parceiras, que atuam em segmentos como bancos, financeiras, varejistas e concessionárias de água, energia e gás.

O retorno da estrutura presencial ocorre em um cenário de crescimento do volume de débitos na cidade. Embora Salvador tenha registrado uma pequena redução mensal no número de pessoas inadimplentes, o valor total das dívidas ultrapassou R$ 7 bilhões, alcançando o maior patamar da série histórica do Mapa da Inadimplência da Serasa.

Desde o início do mutirão, em 3 de novembro, mais de 25 mil débitos já foram quitados em Salvador, segundo a empresa.

Salvador tem 1,28 milhão de inadimplentes

Os dados mais recentes do levantamento mostram que 1,28 milhão de moradores da capital baiana estão inadimplentes. Ao todo, são 4,17 milhões de dívidas em aberto. Na comparação com agosto, houve uma redução de 0,16% no número de pessoas com contas negativadas. Por outro lado, o montante devido cresceu 0,38% no mesmo intervalo.

Em relação a setembro de 2025, o valor das dívidas registrou aumento de 6,23%. Outro indicador que atingiu um recorde foi o ticket médio por inadimplente, que chegou a R$ 5.487,05 em setembro, alta de 4,86% em 12 meses.

Apesar do crescimento, Salvador tem o menor ticket médio entre as 27 capitais brasileiras e ocupa a quinta posição nacional em quantidade de inadimplentes.

O levantamento também identificou que o número de dívidas na capital aumentou 5,58% em um ano, enquanto a quantidade de pessoas inadimplentes cresceu 1,31%. A diferença entre os percentuais indica que os compromissos financeiros em atraso estão aumentando em ritmo superior ao número de consumidores negativados.