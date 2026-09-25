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Fenômeno raro aparece no céu de Salvador nesta sexta-feira (25)

'Halo' solar é registrado por diversos moradores da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 11:41

Fenômeno raro aparece no céu de Salvador nesta sexta-feira (25)
Fenômeno raro aparece no céu de Salvador nesta sexta-feira (25) Crédito: Leitor CORREIO

Moradores de Salvador registraram, nesta sexta-feira (25), um fenômeno óptico que forma um círculo colorido ao redor do Sol. O efeito, chamado de 'Halo' Solar, foi observado em diferentes pontos da capital baiana.

O fenômeno ocorre quando a luz do Sol atravessa cristais de gelo suspensos em nuvens altas. A estrutura hexagonal desses cristais contribui para a formação do círculo ao redor do Sol, que pode apresentar diferentes cores.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, moradores comentaram a formação no céu. Enquanto alguns associaram o fenômeno a um “sinal da volta de Jesus”, outros elogiaram o visual. “Lindo”, escreveu outro morador.

O fenômeno também pode ocorrer durante a noite ao redor da Lua. Nesse caso, é chamado de 'Halo' lunar.

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