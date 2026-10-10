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Feriado de Nossa Senhora Aparecida é nesta segunda (12): veja o que abre e fecha em Salvador

Shoppings, comércio, bancos e serviços públicos terão alterações no funcionamento

Thais Borges

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 04:00

Alguns shoppings e mercados da capital terão horário especial nesta segunda-feira (12) Crédito: Divulgação

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta segunda-feira (12), vai alterar o funcionamento de serviços públicos, bancos, shoppings e estabelecimentos comerciais. Em Salvador, alguns serviços terão horários especiais, enquanto outros não funcionarão.



Confira o que abre e fecha na capital baiana no feriado e programe-se para evitar imprevistos.

Programação dos shoppings de Salvador no Dia das Crianças 1 de 7

Shoppings

Salvador Shopping

RedeMix: 11h às 21h;

Lojas âncoras, megalojas, alimentação, lazer e farmácias: 12h às 21h;

Demais lojas e quiosques: 13h às 21h.

Salvador Norte Shopping

Mix Mateus: 7h às 22h;

Lojas âncoras, megalojas, alimentação, lazer e farmácias: 12h às 21h;

Demais lojas e quiosques: 13h às 21h.

Shopping Barra

Lojas - das 12h às 20h

Praça de alimentação e lazer - das 12h às 20h

Barra Gourmet e restaurantes - das 12h às 20h

Shopping da Bahia

Lojas e âncoras: 10h às 21h;

Alimentação e restaurantes: 12h às 21h;

Lazer: 10h às 21h;

Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: 10h às 21h;

Clínica: fechada;

Salão do automóvel Super Carros: 10h às 19h;

Bodytech: 8h às 15h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5;

Cinemas UCI: conforme programação disponível no site.

Shopping Bela Vista

Operações de lazer, alimentação, farmácias, lojas, quiosques, âncoras e supermercado GBarbosa - das 10h às 21h.

Cineflix, SAC, Alpha Fitness e o Centro Médico Bela Vista seguem horários próprios.

Shopping Center Lapa

SAC itinerante, lojas e quiosques - Fechados

Lojas âncoras (Americanas, Riachuelo, Studio Z e Pernambucanas) - das 10h às 17h

Praça de Alimentação - das 11h às 19h

Drogaria São Paulo - das 10h às 17h

Academia Lion Fitness - das 7h às 12h

Brinquedos que Contam Histórias - das 11h às 17h

Cine Imperial - Segue programação disponível no site.

Som na Praça – Adê - das 13h às 14h45

Estacionamento gratuito durante o feriado.

Shopping Paralela

Alimentação, farmácia, supermercado e salões de beleza: das 12h às 21h;

Restaurantes: das 12h às 0h;

Lojas, quiosques e operações de lazer: das 13h às 21h.

Shopping Paseo

Segunda-feira, dia 12/10:

Lojas e Quiosques – Fechados, com exceção das operações abaixo:

Lojas infantis:

Superbacana – das 12h às 18h

Carrossel – das 12h às 18h

Brinkarr – das 10h às 18h

Mundo Caramelo – das 13h às 19h

Boutique das Tortas – das 12h às 20h

Sucré – das 11h às 19h

Le Jardin – das 13h às 19h

Restaurantes – Funcionamento a partir das 12h

Cinema e academia Alpha Fitness funcionam de acordo com a programação.

Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas)

Lojas e Quiosques - das 10h às 22h

Praça de Alimentação - das 10h às 22h

Alameda Gourmet - das 11h às 23h

Lojas e mercados

Assaí

A maioria das lojas da rede na Bahia funcionará das 7h às 22h. As unidades de Juazeiro e Paulo Afonso funcionarão das 8h às 18h, enquanto a loja Senhor do Bonfim abrirá das 7h às 17h. Já a unidade de Teixeira de Freitas permanecerá fechada no feriado.

Home Center Ferreira Costa

Avenida Paralela: das 8h às 21h;

Barris: das 8h às 21h.

Lojas da Neoenergia Coelba

Neoenergia Coelba no Shopping Barra - das 12h às 20h

Neoenergia Coelba no Salvador Shopping - das 13h às 20h.

As demais unidades estarão fechadas, com retomada do funcionamento normal na terça-feira (13).

Ceasa

Fechamento antecipado

Abertura: 4h

Fechamento: 17h

Mercado Ogunjá

Fechamento antecipado

Abertura: 6h

Fechamento: 13h

Mercado de Paripe

Fechamento antecipado

Abertura: 5h

Fechamento: 14h

Mercado da Sete Portas

Fechamento antecipado

Abertura: 6h

Fechamento: 13h

Mercado do Rio Vermelho

Fechamento antecipado

Boxes: 7h às 14h

Praça de Alimentação: 7h às 16h

Outros

GSH Banco de Sangue de Salvador

Funcionamento normal - das 7h às 18h.

Parque Zoobotânico da Bahia (Zoo Bahia)