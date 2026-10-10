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Feriado de Nossa Senhora Aparecida é nesta segunda (12): veja o que abre e fecha em Salvador

Shoppings, comércio, bancos e serviços públicos terão alterações no funcionamento

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 04:00

Alguns shoppings e mercados da capital possuem horário especial de funcionamento durante o feriado de Finados (02)
Alguns shoppings e mercados da capital terão horário especial nesta segunda-feira (12) Crédito: Divulgação

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta segunda-feira (12), vai alterar o funcionamento de serviços públicos, bancos, shoppings e estabelecimentos comerciais. Em Salvador, alguns serviços terão horários especiais, enquanto outros não funcionarão.

Confira o que abre e fecha na capital baiana no feriado e programe-se para evitar imprevistos.

Programação dos shoppings de Salvador no Dia das Crianças

Programação do Shopping Bela Vista por Divulgação
Programação do Shopping Piedade por Divulgação
Programação do Shopping Barra por Divulgação
Programação do Shopping Center Lapa por Divulgação
Programação do Shopping Paralela por Divulgação
Programação do Salvador Shopping por Divulgação
Programação do Shopping por Divulgação
1 de 7
Programação do Shopping Bela Vista por Divulgação

Shoppings

Salvador Shopping

RedeMix: 11h às 21h;

Lojas âncoras, megalojas, alimentação, lazer e farmácias: 12h às 21h;

Demais lojas e quiosques: 13h às 21h.

Salvador Norte Shopping

Mix Mateus: 7h às 22h;

Lojas âncoras, megalojas, alimentação, lazer e farmácias: 12h às 21h;

Demais lojas e quiosques: 13h às 21h.

Shopping Barra

Lojas - das 12h às 20h

Praça de alimentação e lazer - das 12h às 20h

Barra Gourmet e restaurantes - das 12h às 20h

Shopping da Bahia

Lojas e âncoras: 10h às 21h;

Alimentação e restaurantes: 12h às 21h;

Lazer: 10h às 21h;

Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: 10h às 21h;

Clínica: fechada;

Salão do automóvel Super Carros: 10h às 19h;

Bodytech: 8h às 15h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5;

Cinemas UCI: conforme programação disponível no site.

Shopping Bela Vista

Operações de lazer, alimentação, farmácias, lojas, quiosques, âncoras e supermercado GBarbosa - das 10h às 21h.

Cineflix, SAC, Alpha Fitness e o Centro Médico Bela Vista seguem horários próprios.

Shopping Center Lapa

SAC itinerante, lojas e quiosques - Fechados

Lojas âncoras (Americanas, Riachuelo, Studio Z e Pernambucanas) - das 10h às 17h

Praça de Alimentação - das 11h às 19h

Drogaria São Paulo - das 10h às 17h

Academia Lion Fitness - das 7h às 12h

Brinquedos que Contam Histórias - das 11h às 17h

Cine Imperial - Segue programação disponível no site.

Som na Praça – Adê - das 13h às 14h45

Estacionamento gratuito durante o feriado.

Shopping Paralela

Alimentação, farmácia, supermercado e salões de beleza: das 12h às 21h;

Restaurantes: das 12h às 0h;

Lojas, quiosques e operações de lazer: das 13h às 21h.

Shopping Paseo

Segunda-feira, dia 12/10:

Lojas e Quiosques – Fechados, com exceção das operações abaixo:

Lojas infantis:

Superbacana – das 12h às 18h

Carrossel – das 12h às 18h

Brinkarr – das 10h às 18h

Mundo Caramelo – das 13h às 19h

Boutique das Tortas – das 12h às 20h

Sucré – das 11h às 19h

Le Jardin – das 13h às 19h

Restaurantes – Funcionamento a partir das 12h

Cinema e academia Alpha Fitness funcionam de acordo com a programação.

Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas)

Lojas e Quiosques - das 10h às 22h

Praça de Alimentação - das 10h às 22h

Alameda Gourmet - das 11h às 23h

Lojas e mercados

Assaí

A maioria das lojas da rede na Bahia funcionará das 7h às 22h. As unidades de Juazeiro e Paulo Afonso funcionarão das 8h às 18h, enquanto a loja Senhor do Bonfim abrirá das 7h às 17h. Já a unidade de Teixeira de Freitas permanecerá fechada no feriado.

Home Center Ferreira Costa

Avenida Paralela: das 8h às 21h;

Barris: das 8h às 21h.

Lojas da Neoenergia Coelba

Neoenergia Coelba no Shopping Barra - das 12h às 20h

Neoenergia Coelba no Salvador Shopping - das 13h às 20h.

As demais unidades estarão fechadas, com retomada do funcionamento normal na terça-feira (13).

Ceasa

Fechamento antecipado

Abertura: 4h

Fechamento: 17h

Mercado Ogunjá

Fechamento antecipado

Abertura: 6h

Fechamento: 13h

Mercado de Paripe

Fechamento antecipado

Abertura: 5h

Fechamento: 14h

Mercado da Sete Portas

Fechamento antecipado

Abertura: 6h

Fechamento: 13h

Mercado do Rio Vermelho

Fechamento antecipado

Boxes: 7h às 14h

Praça de Alimentação: 7h às 16h

Outros

GSH Banco de Sangue de Salvador

Funcionamento normal - das 7h às 18h.

Parque Zoobotânico da Bahia (Zoo Bahia)

Funcionamento normal - das 9h às 17h

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