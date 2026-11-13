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Ferreira Costa recebe competições de xadrez e tênis de mesa neste sábado (14)

Unidade dos Barris será palco da final do Circuito Baiano Estudantil de Xadrez e do Festival de Tênis de Mesa Ferreira Costa 2026

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15:46

Circuito Baiano Estudantil de Xadrez
Circuito Baiano Estudantil de Xadrez Crédito: Divulgação

A unidade da Ferreira Costa, nos Barris, em Salvador, terá uma programação dedicada ao esporte neste sábado (14). O home center receberá duas competições: o Festival de Tênis de Mesa Ferreira Costa 2026 e a etapa final do Circuito Baiano Estudantil de Xadrez. A agenda reunirá atletas e estudantes de diferentes idades, além de oferecer atividades para quem deseja conhecer e experimentar as modalidades.

As atividades de tênis de mesa começam às 8h30, com disputas entre competidores de diferentes cidades da Bahia. A programação também contempla pessoas sem experiência em torneios oficiais, com a realização de uma competição gratuita voltada a iniciantes não federados. O público poderá participar de vivências esportivas e do desafio de saque. O festival contará ainda com mais de R$ 3 mil em premiações e brindes. A iniciativa é promovida pela Federação de Tênis de Mesa da Bahia (FTMBA) e pela Academia Baiana de Tênis de Mesa (ABTM), em parceria com a Ferreira Costa.

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Já os tabuleiros de xadrez receberão os participantes da VII Etapa do Circuito Baiano Estudantil, das 9h às 12h30. A disputa marca o encerramento da temporada 2026 e definirá os destaques da competição. Após as partidas, os estudantes participarão da cerimônia de premiação. Para competir, as inscrições custam R$ 50 para alunos de escolas particulares e R$ 25 para estudantes da rede pública. Os interessados poderão se inscrever até uma hora antes do início da primeira rodada. 

Com a realização dos dois eventos no mesmo espaço, a Ferreira Costa amplia a programação oferecida aos visitantes e abre as portas para diferentes públicos interessados no esporte. A proposta é reunir atletas, estudantes, famílias e clientes em torno de atividades que estimulam habilidades como estratégia, concentração e coordenação, além de incentivar o contato com novas modalidades.

Tags:

Salvador Ferreira Costa Xadrez

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