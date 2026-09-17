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Ferreira Costa terá programação especial gratuita com feiras, oficinas e serviços em Salvador

Ação será nas lojas do Barris e Avenida Paralela

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 06:42

Ferreira Costa dos Barris
Ferreira Costa dos Barris Crédito: Divulgação

As lojas da Ferreira Costa nos Barris e na Avenida Paralela, em Salvador, terão uma programação especial nesta sexta-feira (18) e sábado (19). A agenda reúne atividades voltadas à saúde, proteção animal, esporte, cultura e lazer, com ações para diferentes públicos.

Na unidade da Avenida Paralela, a programação começa nesta sexta (18), com a presença da Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher, das 8h às 17h. O serviço oferecerá exames preventivos para mulheres de 25 a 64 anos e mamografias para o público de 40 a 74 anos. As vagas são limitadas. Para o atendimento, é necessário apresentar RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência, além de cópias dos documentos.

Ferreira Costa em Salvador

Ferreira Costa e Neoenergia Coelba se unem em ação com serviços gratuitos por Marketing/Ferreira Costa
Ferreira Costa dos Barris por Divulgação
Ferreira Costa  por Divulgação
Ferreira Costa terá outlet de utilidades para casa por Divulgação
Ferreira Costa na Avenida Paralela por Reprodução
Ferreira Costa  por Divulgação
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Ferreira Costa e Neoenergia Coelba se unem em ação com serviços gratuitos por Marketing/Ferreira Costa

Também nesta sexta, o estacionamento da loja recebe o Castramóvel, que estará disponível para atendimento de gatos. A iniciativa amplia o acesso da população a serviços de cuidado e proteção animal.

No sábado (19), a partir das 9h, será realizado o Circuito Infantil de Bike, em parceria com a Transalvador. A atividade contará com a participação de agentes de trânsito, que vão promover ações sobre regras de circulação e orientar as crianças sobre o comportamento adequado de ciclistas nos espaços públicos.

Nos Barris, a programação de sábado começa às 10h com a Feira Criativa, realizada em parceria com o Armazém 96. A iniciativa reúne produtos de empreendedores e produtores ligados à economia criativa. Na sequência, às 10h30, acontece uma Oficina de Artes Plásticas, voltada à experimentação artística e às diferentes formas de expressão.

Fechando a programação, das 14h às 18h, a unidade dos Barris recebe mais uma etapa do Circuito Baiano de Xadrez. A competição reúne praticantes da modalidade, que combina estratégia, concentração e raciocínio.

Tags:

Ferreira Costa

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