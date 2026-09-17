LOJA DE MATERIAIS

Ferreira Costa terá programação especial gratuita com feiras, oficinas e serviços em Salvador

Ação será nas lojas do Barris e Avenida Paralela

Esther Morais

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 06:42

Ferreira Costa dos Barris Crédito: Divulgação

As lojas da Ferreira Costa nos Barris e na Avenida Paralela, em Salvador, terão uma programação especial nesta sexta-feira (18) e sábado (19). A agenda reúne atividades voltadas à saúde, proteção animal, esporte, cultura e lazer, com ações para diferentes públicos.

Na unidade da Avenida Paralela, a programação começa nesta sexta (18), com a presença da Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher, das 8h às 17h. O serviço oferecerá exames preventivos para mulheres de 25 a 64 anos e mamografias para o público de 40 a 74 anos. As vagas são limitadas. Para o atendimento, é necessário apresentar RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência, além de cópias dos documentos.

Ferreira Costa em Salvador 1 de 6

Também nesta sexta, o estacionamento da loja recebe o Castramóvel, que estará disponível para atendimento de gatos. A iniciativa amplia o acesso da população a serviços de cuidado e proteção animal.

No sábado (19), a partir das 9h, será realizado o Circuito Infantil de Bike, em parceria com a Transalvador. A atividade contará com a participação de agentes de trânsito, que vão promover ações sobre regras de circulação e orientar as crianças sobre o comportamento adequado de ciclistas nos espaços públicos.

Nos Barris, a programação de sábado começa às 10h com a Feira Criativa, realizada em parceria com o Armazém 96. A iniciativa reúne produtos de empreendedores e produtores ligados à economia criativa. Na sequência, às 10h30, acontece uma Oficina de Artes Plásticas, voltada à experimentação artística e às diferentes formas de expressão.