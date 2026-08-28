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Ferro-velho suspeito de receptação é fechado durante operação em Salvador

Ação da Guarda Civil Municipal ocorreu no bairro Sete Portas e faz parte de operação contra furto de cabos e depredação do patrimônio público

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 10:45

GCM fecha ferro-velho clandestino durante operação contra furto de fios em Salvador
GCM fecha ferro-velho clandestino durante operação contra furto de fios em Salvador Crédito: Divulgação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador, em conjunto com a Diretoria de Prevenção à Violência (DPV), promoveu uma operação para fechar um ferro-velho irregular no bairro Sete Portas, na noite da última quinta-feira (27). A ação fez parte da Operação Sentinela, uma iniciativa diária realizada durante a madrugada para combater o furto de cabos, fios e a depredação do patrimônio público na capital baiana.

Deflagrada por volta das 23h, a operação contou com o apoio estratégico da GCM e com a fiscalização integrada da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e da Neoenergia Coelba. Também participaram da ação o Grupamento de Operações Especiais (GOE) e a Segurança de Autoridades (Segaut).

GCM fecha ferro-velho clandestino durante operação contra furto de fios em Salvador

GCM fecha ferro-velho clandestino durante operação contra furto de fios em Salvador por Divulgação
GCM fecha ferro-velho clandestino durante operação contra furto de fios em Salvador por Divulgação
Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM) por Divulgação
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GCM fecha ferro-velho clandestino durante operação contra furto de fios em Salvador por Divulgação

De acordo com a assessoria da corporação, o estabelecimento clandestino que foi alvo da operação é suspeito de receptar materiais de origem ilícita. Após o fechamento do local, os órgãos competentes foram acionados e darão início às investigações para identificar e punir os responsáveis pelos crimes contra o patrimônio.

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