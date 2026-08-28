MADRUGADA

Ferro-velho suspeito de receptação é fechado durante operação em Salvador

Ação da Guarda Civil Municipal ocorreu no bairro Sete Portas e faz parte de operação contra furto de cabos e depredação do patrimônio público

Thais Borges

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 10:45

GCM fecha ferro-velho clandestino durante operação contra furto de fios em Salvador Crédito: Divulgação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador, em conjunto com a Diretoria de Prevenção à Violência (DPV), promoveu uma operação para fechar um ferro-velho irregular no bairro Sete Portas, na noite da última quinta-feira (27). A ação fez parte da Operação Sentinela, uma iniciativa diária realizada durante a madrugada para combater o furto de cabos, fios e a depredação do patrimônio público na capital baiana.

Deflagrada por volta das 23h, a operação contou com o apoio estratégico da GCM e com a fiscalização integrada da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e da Neoenergia Coelba. Também participaram da ação o Grupamento de Operações Especiais (GOE) e a Segurança de Autoridades (Segaut).

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