Ferry-boat alerta para filas no feriadão e orienta motoristas a pegar a estrada

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Carol Neves
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 13:04
Quem pretende usar o ferry-boat no feriadão do Dia do Servidor Público e de Finados recebeu uma recomendação da própria administradora do sistema: considerar pegar a estrada. Em nota, a Internacional Travessias Salvador (ITS) orientou os usuários a avaliar rotas alternativas, como o acesso rodoviário pelas BRs 324 e 101, diante da possibilidade de filas acima do habitual.
Segundo a empresa, a espera pode ser maior principalmente nos horários de pico. Além do aumento no fluxo de passageiros e veículos, eventuais condições climáticas adversas podem exigir mudanças na programação das viagens.
Movimentação em ferry-boats
A orientação é planejar os deslocamentos com antecedência e, “sempre que possível, considerem rotas alternativas, como o acesso rodoviário pelas BRs 324 e 101”, diz a nota.
A ITS informou que o sistema estará em operação para atender à demanda prevista, mas não detalhou, no comunicado, quantas embarcações estarão disponíveis nem a programação das viagens durante o feriado.
A administradora afirmou ainda que mantém trabalhos de manutenção e modernização das embarcações, com investimentos em segurança, eficiência e qualidade do serviço. Segundo a empresa, as equipes permanecerão mobilizadas para garantir a continuidade do atendimento.
Antes de sair de casa, os motoristas podem consultar o Filômetro, que informa, em tempo real, a quantidade de embarcações em operação e a estimativa mínima de espera na fila.