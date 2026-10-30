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Ferry-boat alerta para filas no feriadão e orienta motoristas a pegar a estrada

Administradora recomenda acesso pelas BRs 324 e 101 como alternativa à travessia durante o período de maior movimento

Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 13:04

Ferry-boat Crédito: Rodrigo Mantoan/Divulgação

Quem pretende usar o ferry-boat no feriadão do Dia do Servidor Público e de Finados recebeu uma recomendação da própria administradora do sistema: considerar pegar a estrada. Em nota, a Internacional Travessias Salvador (ITS) orientou os usuários a avaliar rotas alternativas, como o acesso rodoviário pelas BRs 324 e 101, diante da possibilidade de filas acima do habitual.

Segundo a empresa, a espera pode ser maior principalmente nos horários de pico. Além do aumento no fluxo de passageiros e veículos, eventuais condições climáticas adversas podem exigir mudanças na programação das viagens.

Movimentação em ferry-boats 1 de 8

A orientação é planejar os deslocamentos com antecedência e, “sempre que possível, considerem rotas alternativas, como o acesso rodoviário pelas BRs 324 e 101”, diz a nota.

A ITS informou que o sistema estará em operação para atender à demanda prevista, mas não detalhou, no comunicado, quantas embarcações estarão disponíveis nem a programação das viagens durante o feriado.

A administradora afirmou ainda que mantém trabalhos de manutenção e modernização das embarcações, com investimentos em segurança, eficiência e qualidade do serviço. Segundo a empresa, as equipes permanecerão mobilizadas para garantir a continuidade do atendimento.