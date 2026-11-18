SALVADOR/ITAPARICA

Ferry-Boat espera receber 78 mil passageiros no feriado; veja como será a operação na Bahia

Travessia entre Salvador e Itaparica terá quatro embarcações em operação entre quinta-feira (19) e segunda-feira (23); nova Rodoviária da capital prevê cerca de mil viagens por dia e poderá ter horários extras.

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 17:23

Ferry-Boat espera receber 78 mil passageiros no feriado; veja como será a operação na Bahia Crédito: Seinfra/Divulgação

Quem pretende atravessar de Ferry-Boat durante o feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20), deve encontrar uma operação reforçada nos terminais de Salvador e da Ilha de Itaparica. A expectativa da concessionária Internacional Travessias Salvador (ITS) é transportar cerca de 78 mil passageiros e 12,4 mil veículos entre quinta-feira (19) e segunda-feira (23).

Para atender ao aumento previsto na procura, quatro embarcações estarão em operação: Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares. A concessionária também mobilizará equipes extras de apoio e segurança, além de profissionais de plantão nos principais setores operacionais.

Movimentação em ferry-boats 1 de 8

A operação especial contempla tanto o embarque no Terminal Hidroviário de São Joaquim, em Salvador, quanto o retorno pelo Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) realizará fiscalizações para acompanhar a prestação do serviço e verificar se a oferta está adequada ao movimento de passageiros.

Como será o embarque no Ferry-Boat

Para organizar o acesso aos terminais, a ITS montou uma estrutura diferenciada na entrada do pedágio, com triagem e conferência de bilhetes nas modalidades Hora Marcada e Agendamento SAC Digital. Auxiliares de tráfego também estarão disponíveis para orientar os usuários na chegada aos guichês de embarque e organizar o fluxo de veículos e passageiros nas áreas externas.

Quem pretende viajar de carro poderá acompanhar a movimentação pelo Filômetro, ferramenta que informa em tempo real a quantidade de embarcações em operação e o tempo mínimo estimado de espera na fila. O serviço está disponível no endereço internacionaltravessias.com.br/filometro.

A recarga do FerryCard será feita em guichê especial, respeitando a fila de entrada dos usuários no portão de acesso. Já os serviços de troca e entrega de cartões e de atualização cadastral da Tarifa Social funcionarão de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Não haverá atendimento aos sábados, domingos e feriados.

Atendimento prioritário e estrutura nos terminais

O atendimento prioritário seguirá as regras da Lei nº 10.048/2000, com reserva de 10% da capacidade de cada embarcação. Pessoas com mais de 80 anos terão preferência sobre as demais categorias prioritárias, conforme o Estatuto da Pessoa Idosa.

A operação contará ainda com apoio das polícias Militar e Rodoviária, da Transalvador, da Secretaria Municipal de Transporte de Itaparica, do Corpo de Bombeiros, por meio do SALVAR, e do Juizado de Menores. Para ampliar o conforto dos passageiros, também foram disponibilizados banheiros químicos extras nas áreas externas dos dois terminais.

Nova Rodoviária de Salvador prevê mil viagens por dia

Na Nova Rodoviária de Salvador, a expectativa é de movimentação dentro da normalidade durante o feriado. A previsão é de aproximadamente mil viagens diárias, considerando partidas e chegadas. Até o momento, não há previsão de uma operação especial estruturada para a data. Mesmo assim, a administração afirma que o terminal está preparado para garantir a circulação e a segurança dos passageiros.