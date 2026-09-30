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Festa de Nossa Senhora Aparecida terá 10 dias de celebrações no bairro do Imbuí, em Salvador

Programação começa sexta-feira (2) e reúne novena, missas, troca do manto, ações de solidariedade e procissão no dia 12

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:42

Rainha e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida receberá homenagens de devotos
Rainha e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida receberá homenagens de devotos Crédito: Divulgação Arquidiocese de Salvador/Sara Gomes

O Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Imbuí, em Salvador, iniciará na sexta-feira (2) uma programação de 10 dias em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Os festejos seguem até 12 de outubro, data dedicada à santa, com missas, novena, momentos de oração, ações de solidariedade e a tradicional procissão.

A abertura acontece a partir das 18h, com o hasteamento da bandeira ao som da banda da Polícia Militar. Na sequência, será celebrada uma missa com o envio dos servos que atuarão durante os festejos. A programação inclui ainda a tradicional troca do manto de Nossa Senhora Aparecida, que é apresentada como uma surpresa para os fiéis.

Do rio à devoção nacional: conheça a história de Nossa Senhora Aparecida

A devoção a Nossa Senhora Aparecida começou em 1717, quando Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso encontraram imagem em rio por Reprodução
A imagem foi retirada da água em duas partes: primeiro o corpo e depois a cabeça. Os pescadores buscavam peixes para um banquete  por Reprodução
Segundo a tradição católica, as redes se encheram de peixes após o encontro da imagem. O episódio ficou conhecido como o milagre da pesca por Reprodução
A devoção começou com encontros de oração nas casas dos moradores. Em 1732, Atanásio Pedroso, filho de um dos pescadores, construiu um oratório  por Reprodução
A primeira igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida foi inaugurada em 26 de julho de 1745, no Morro dos Coqueiros (hoje Aparecida) por Reprodução
Em visita a Aparecida, em 1884, a princesa Isabel presenteou a imagem com uma coroa de ouro e diamantes por Reprodução
Nossa Senhora Aparecida foi declarada padroeira do Brasil pelo papa Pio XI em 1930, mais de dois séculos depois do encontro da imagem no rio por Reprodução
A construção da nova basílica começou em 1955. Em 1980, o papa João Paulo II visitou o Santuário de Aparecida e consagrou seu altar por Reprodução
O dia 12 de outubro, dedicado à padroeira do Brasil, tornou-se feriado nacional em 1980, por meio da Lei nº 6.802 por Reprodução
A coroação oficial da imagem ocorreu em 8 de setembro de 1904, na Basílica Velha, com a coroa oferecida pela princesa Isabel por Divulgação/Sara Gomes
Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Imbuí, em Salvador, inicia programação de 10 dias em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil por Divulgação/Sara Gomes
Festejos seguem até 12 de outubro, data dedicada à santa, com missas, novena, momentos de oração, ações de solidariedade e a tradicional procissão por Divulgação/Sara Gomes
Durante os festejos, os fiéis são convidados a contribuir com alimentos e produtos que serão arrecadados pela comunidade por Divulgação/Sara Gomes
Encerramento dos festejos será em 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida: programação começa com a alvorada às 5h por Divulgação/Sara Gomes
Em Cuiabá, Santa foi encontrada sem cabeça em meio a momento polêmico no Brasil por Reprodução
Imagem foi encontrada sem cabeça por Reprodução
Imagem foi encontrada sem cabeça por Reprodução
Imagem danificada por Reprodução
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A devoção a Nossa Senhora Aparecida começou em 1717, quando Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso encontraram imagem em rio por Reprodução

Entre os dias 3 e 11 de outubro, a programação terá reflexões sobre diferentes aspectos da vida cristã, sempre com Maria como referência. As celebrações abordam temas como cuidado com a vida e a Casa Comum, paz e reconciliação, missão, piedade popular, vida comunitária, justiça social e evangelização.

As celebrações terão horários diferentes ao longo da novena. No dia 3, a programação começa às 17h, com o tema “Com Maria, a Palavra de Deus nos faz participar da História da Salvação!”. Nos dias 4, 5 e 6, as novenas serão realizadas às 18h, 19h e 19h, respectivamente.

No dia 7, às 19h, o tema será “Com Maria, levamos o Terço e a Bíblia na mão e no coração!”. No dia 8, também às 19h, a reflexão será “Com Maria, praticamos a Piedade popular, iluminada pela Palavra de Deus!”.

Nos dias 9, 10 e 11, os festejos continuam com temas relacionados à Igreja, à justiça social e à evangelização. As celebrações começam às 19h no dia 9 e às 17h nos dias 10 e 11.

Alimentos e itens de higiene

A programação também inclui gestos de solidariedade. Durante os festejos, os fiéis são convidados a contribuir com alimentos e produtos que serão arrecadados pela comunidade.

Entre os itens estão açúcar, biscoitos, óleo, leite em pó, arroz, macarrão, flocos de milho, café, farinha de mandioca, feijão e materiais de higiene e limpeza.

Participam da programação pastorais, movimentos, grupos e comunidades do santuário, entre eles a Pastoral do Dízimo, Pastoral da Palavra, Ministério de Música, Pastoral da Comunicação, Terço dos Homens, Pastoral Familiar, Pastoral da Saúde, Pastoral do Migrante, Pastoral do Surdo, grupos de jovens, EJC e IVC.

Dia de Nossa Senhora Aparecida

O encerramento dos festejos ocorre em 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida. A programação começa cedo, com a alvorada às 5h e o Ofício da Imaculada Conceição às 5h30.

A primeira missa do dia será às 6h30, com o padre Jaime Rojas. Às 9h30, o padre Gabriel Mota celebra a missa de saudação aos devotos.

Ao meio-dia, o bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, Dom Gilvan Pereira Rodrigues, preside uma missa dedicada às crianças. Às 15h, será celebrada uma missa com saudação aos peregrinos, pelo padre Lucas Almeida.

A tradicional procissão será realizada às 16h. O encerramento dos festejos acontece às 18h, com missa presidida pelo arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha.

Serviço

O quê: Festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Quando: de 2 a 12 de outubro

Abertura: Sexta-feira (2) 

Novena: de 3 a 11 de outubro

Festa e procissão: 12 de outubro

Onde: Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Endereço: Rua das Araas, 1210, Imbuí, Salvador

Tags:

Nossa Senhora Aparecida Imbuí Nossa Senhora

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