PADROEIRA DO BRASIL

Festa de Nossa Senhora Aparecida terá 10 dias de celebrações no bairro do Imbuí, em Salvador

Programação começa sexta-feira (2) e reúne novena, missas, troca do manto, ações de solidariedade e procissão no dia 12

Mariana Rios

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:42

Rainha e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida receberá homenagens de devotos Crédito: Divulgação Arquidiocese de Salvador/Sara Gomes

O Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Imbuí, em Salvador, iniciará na sexta-feira (2) uma programação de 10 dias em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Os festejos seguem até 12 de outubro, data dedicada à santa, com missas, novena, momentos de oração, ações de solidariedade e a tradicional procissão.

A abertura acontece a partir das 18h, com o hasteamento da bandeira ao som da banda da Polícia Militar. Na sequência, será celebrada uma missa com o envio dos servos que atuarão durante os festejos. A programação inclui ainda a tradicional troca do manto de Nossa Senhora Aparecida, que é apresentada como uma surpresa para os fiéis.

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Entre os dias 3 e 11 de outubro, a programação terá reflexões sobre diferentes aspectos da vida cristã, sempre com Maria como referência. As celebrações abordam temas como cuidado com a vida e a Casa Comum, paz e reconciliação, missão, piedade popular, vida comunitária, justiça social e evangelização.

As celebrações terão horários diferentes ao longo da novena. No dia 3, a programação começa às 17h, com o tema “Com Maria, a Palavra de Deus nos faz participar da História da Salvação!”. Nos dias 4, 5 e 6, as novenas serão realizadas às 18h, 19h e 19h, respectivamente.

No dia 7, às 19h, o tema será “Com Maria, levamos o Terço e a Bíblia na mão e no coração!”. No dia 8, também às 19h, a reflexão será “Com Maria, praticamos a Piedade popular, iluminada pela Palavra de Deus!”.

Nos dias 9, 10 e 11, os festejos continuam com temas relacionados à Igreja, à justiça social e à evangelização. As celebrações começam às 19h no dia 9 e às 17h nos dias 10 e 11.

Alimentos e itens de higiene

A programação também inclui gestos de solidariedade. Durante os festejos, os fiéis são convidados a contribuir com alimentos e produtos que serão arrecadados pela comunidade.

Entre os itens estão açúcar, biscoitos, óleo, leite em pó, arroz, macarrão, flocos de milho, café, farinha de mandioca, feijão e materiais de higiene e limpeza.

Participam da programação pastorais, movimentos, grupos e comunidades do santuário, entre eles a Pastoral do Dízimo, Pastoral da Palavra, Ministério de Música, Pastoral da Comunicação, Terço dos Homens, Pastoral Familiar, Pastoral da Saúde, Pastoral do Migrante, Pastoral do Surdo, grupos de jovens, EJC e IVC.

Dia de Nossa Senhora Aparecida

O encerramento dos festejos ocorre em 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida. A programação começa cedo, com a alvorada às 5h e o Ofício da Imaculada Conceição às 5h30.

A primeira missa do dia será às 6h30, com o padre Jaime Rojas. Às 9h30, o padre Gabriel Mota celebra a missa de saudação aos devotos.

Ao meio-dia, o bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, Dom Gilvan Pereira Rodrigues, preside uma missa dedicada às crianças. Às 15h, será celebrada uma missa com saudação aos peregrinos, pelo padre Lucas Almeida.

A tradicional procissão será realizada às 16h. O encerramento dos festejos acontece às 18h, com missa presidida pelo arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha.

Serviço

O quê: Festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Quando: de 2 a 12 de outubro

Abertura: Sexta-feira (2)

Novena: de 3 a 11 de outubro

Festa e procissão: 12 de outubro

Onde: Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida