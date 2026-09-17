Festa de San Gennaro apresenta ator que interpreta o santo e novo figurino da 7ª edição

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Carol Neves
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 09:17
A contagem regressiva para a 7ª edição da Festa de San Gennaro ganhou novos personagens nesta quarta-feira (16), durante a coletiva de imprensa realizada no Pasta em Casa, no Rio Vermelho. O encontro apresentou o ator baiano Marcelo Flores como intérprete do santo italiano e do figurino que ele usará no palco. Assinada pelo estilista baiano Jonas Bueno, da grife AXOMI, a criação dialoga com o conceito pop rock desta edição e traz referências à homenagem a Raul Seixas. Idealizada pelos sócios do Grupo Pasta em Casa, Valeska Calazans e o chef Celso Vieira, a festa acontecerá neste sábado (19), das 10h às 22h, nas ruas do Rio Vermelho próximas ao Pasta.
A principal inspiração para o figurino foi Raul Seixas, especialmente essa atmosfera de Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás. A proposta foi trazer o espírito do rock, da liberdade, da irreverência e desse universo mais místico que sempre esteve muito presente na imagem e na obra dele. Ao mesmo tempo, o look precisava conversar com a Festa de San Gennaro e com toda essa atmosfera de tradição, celebração e identidade popular. É uma peça toda desenvolvida em patchwork e upcycling, com diferentes tecidos em tons de preto, grafite e cinza.
“A gente trabalha com aplicações, passamanarias, DTF, símbolos e frases que ajudam a contar essa história visualmente. Trouxemos na roupa trechos das músicas e símbolos que são resultados da nossa pesquisa sobre a vida de Raul, um mergulho nos elementos que ele gostava. Então não é só uma roupa, é quase um painel narrativo. Cada parte da peça traz uma informação, uma referência e uma camada dessa homenagem”, contou o multiartista Jonas.
Evento acontece neste final de semana
Marcelo Flores fará intervenções artísticas ao longo da programação, que começará, a partir das 12h, com o espetáculo infanto-juvenil “Maria vai com as outras”, com direção de Marcelo Praddo e texto inédito de Gil Vicente Tavares. Já a programação musical terá DJ Roger N’Roll, Bruna Barreto, Thathi e Lutte, além de Pedro Pondé, homenagem a Raul Seixas com Marcos Clement e Grupo Oficina de Sons. O encerramento será com Larissa Luz e o show “Rock in Gil”, que revisita a vertente roqueira da obra de Gilberto Gil.
“A gente começou pequeno, a partir do desejo de fortalecer a gastronomia italiana na cidade. E fomos crescendo a cada ano. Hoje, fazemos parte do calendário da cidade, dentro do Festival da Primavera”, destacou o chef Celso Vieira.
“É uma festa preparada com muito carinho e planejamento. São muitas etapas, muitas pessoas envolvidas. É um trabalho que fazemos com muito gosto. Pensando em cada detalhe, pensando em trazer o melhor da gastronomia italiana em Salvador”, completou Valeska Calazans.
A gastronomia também ocupa lugar central na celebração. Pasta em Casa, Casa Chálabi, Isola Cucina Italiana, Manga, Casa Iryna, Bella Napoli, Vini Figueira, Vona, Di Lucca, Crema Gelato Italiano, Alfredo’ro e Bottino participam da festa em barracas montadas em um circuito gastronômicos nas ruas com pratos e porções desenvolvidos especialmente para a ocasião entre R$ 15 e R$ 60.
Com programação gratuita e para toda a família, a San Gennaro ocupa as ruas entre o Largo de Santana e o Largo da Mariquita em uma celebração à cultura italiana com sotaque baiano. O festival acontece das 10h às 22h.
A Festa de San Gennaro tem direção artística de Rose Lima e direção musical de Luciano Bahia. A identidade artística e poética do evento é assinada por Ronaldo Fraga e Bianca Ramoneda, enquanto a produção artística é de Rebeca Castro e a produção executiva fica a cargo de Vanessa Vieira, da Trevo Produções. Conta com o apoio da Câmara Ítalo-Brasileira Di Commercio e Industria, Consolato d'Italia Recife, Prefeitura Municipal de Salvador através da Secretaria de Cultura e Turismo, Governo da Bahia, através da Secretaria de Turismo, Hospital Mater Dei, Novotel, Hotel Mercure e Coca-Cola. Mais informações: @sangennarosalvador e https://sangennarosalvador.f5page.com.br/.
Programação
12h/12h45 – Dj Roger Roll
12h45/12h55 – Abertura do evento San Gennaro
13h15/14h15 – Espetáculo infantil “Maria vai com as Outras”
14h15/14h45 – Dj Roger Roll
14h45/14h55 – Intervenção – San Gennaro + Marcos Clement
14h55/15h40 – Bruna Barreto
15h40/15h45 – Intervenção – San Gennaro
15h45/16h30 – Lutte (part. Marcos Clement)
16h30/16h40 – Intervenção – San Gennaro + Marcos Clement
16h40/17h30 – Thathi
17h30/18h10 – Dj Roger Roll
18h10/18h20 – Intervenção – San Gennaro + Marcos Clement
18h20/19h40 – Pedro Pondé
19h40/20h10 – Dj Roger Roll
20h10/20h20 – Intervenção – San Gennaro
20h20/22h – Larissa Luz
Cardápios dos restaurantes San Gennaro 2026
Pasta em Casa
Chifferi ao molho sugo e pomodoro, mini polpetas e parmesão – R$ 45
Pizza al taglio margherita – R$ 25
Cheescake no pote – R$ 26
Tiramissu no pote – R$ 26
Casa Chálabi
Esfiha de carne ou queijo – R$ 15
Kibe frito – R$ 18
Kafta no prato com coalhada e pão – R$ 45
Brigadeiro de pistache – R$ 22
Isola Cucina Italiana
Pizza Margherita – R$ 25
Pizza Farcita – R$ 30
Semifreddo – R$ 25
Manga
Picolé – R$ 35
Spiedino – R$ 45
Casa Iryna
Gnocchi Grana Padano, Gamberi Saltati e Tartufo – R$ 53
Gnocchi Grana Padano e Tartufo – R$ 49
Rigatoni al Ragù de Ossobuco – R$ 49
Supplí Cacio e Pepe – R$ 36
Bella Napoli
Sanduíche de parmegiana:
R$ 55 o de carne
R$ 50 o de frango
Vini Figueira
Coxinha de moqueca, 6 unidades – R$ 39
Gnocchi de banana-da-terra, fonduta de queijo e camarão salteado – R$ 55
Arroz crocante de couve, cubos de bife de chorizo de panela e farofa de licuri – R$ 49
Vona
Gnocchi Gamberi – R$ 46
Filleto Rigatoni – R$ 42
Picolé Merengata – R$ 25
Di Lucca
Pizza Marguerita ou Mussarela – R$ 42
Calabresa ou Quatro Queijos – R$ 44
Massas (talharim ou penne) com molhos (amatriciana, sugo, quatro queijos, bolonhesa ou Di Lucca com camarão) – R$ 35
Prato especial: ravióli verde de carne na manteiga de sálvia – R$ 45
Crema Gelato Italiano
Brownie – R$ 15
Cookie – R$ 15
Coffe Shake – R$ 31
Milkshake – R$ 31
Gelato M – R$ 25
Torta salgada – R$ 28
Água mineral – R$ 8
Alfredo’Ro
Arancini di Cupim – R$ 28
Penne al Ragù di Toscana – R$ 50
Rigatoni ai Quattro Formaggi e Gamberi – R$ 60
Ravioli di Mozzarella al Pomodoro – R$ 50
Chococaramello – R$ 25
Merengata di Fragole – R$ 25
Bottino
Lasanha de camarão – R$ 60
Sanduba de pernil suíno – R$ 30
Creme búlgaro – R$ 20
Rondeli de ricota ao molho Bottino – R$ 45
Serviço
Festa de San Gennaro 2026
Data: 19 de setembro de 2026
Horário: das 10h às 22h
Local: Rio Vermelho – ruas Borges dos Reis, Guedes Cabral e Professora Almerinda Dultra
Tema: Pop Rock em homenagem a Raul Seixas