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Festa de San Gennaro apresenta ator que interpreta o santo e novo figurino da 7ª edição

Marcelo Flores interpretará San Gennaro com figurino assinado por Jonas Bueno e inspirado no universo de Raul Seixas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 09:17

Festa de San Gennaro acontece neste sábado
Festa de San Gennaro acontece neste sábado Crédito: Divulgação

A contagem regressiva para a 7ª edição da Festa de San Gennaro ganhou novos personagens nesta quarta-feira (16), durante a coletiva de imprensa realizada no Pasta em Casa, no Rio Vermelho. O encontro apresentou o ator baiano Marcelo Flores como intérprete do santo italiano e do figurino que ele usará no palco. Assinada pelo estilista baiano Jonas Bueno, da grife AXOMI, a criação dialoga com o conceito pop rock desta edição e traz referências à homenagem a Raul Seixas. Idealizada pelos sócios do Grupo Pasta em Casa, Valeska Calazans e o chef Celso Vieira, a festa acontecerá neste sábado (19), das 10h às 22h, nas ruas do Rio Vermelho próximas ao Pasta.

A principal inspiração para o figurino foi Raul Seixas, especialmente essa atmosfera de Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás. A proposta foi trazer o espírito do rock, da liberdade, da irreverência e desse universo mais místico que sempre esteve muito presente na imagem e na obra dele. Ao mesmo tempo, o look precisava conversar com a Festa de San Gennaro e com toda essa atmosfera de tradição, celebração e identidade popular. É uma peça toda desenvolvida em patchwork e upcycling, com diferentes tecidos em tons de preto, grafite e cinza.

“A gente trabalha com aplicações, passamanarias, DTF, símbolos e frases que ajudam a contar essa história visualmente. Trouxemos na roupa trechos das músicas e símbolos que são resultados da nossa pesquisa sobre a vida de Raul, um mergulho nos elementos que ele gostava. Então não é só uma roupa, é quase um painel narrativo. Cada parte da peça traz uma informação, uma referência e uma camada dessa homenagem”, contou o multiartista Jonas.

Evento acontece neste final de semana

Festa de San Gennaro acontece neste sábado por Divulgação
Festa de San Gennaro acontece neste sábado por Divulgação
Festa de San Gennaro acontece neste sábado por Divulgação
Festa de San Gennaro acontece neste sábado por Divulgação
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Festa de San Gennaro acontece neste sábado por Divulgação

Marcelo Flores fará intervenções artísticas ao longo da programação, que começará, a partir das 12h, com o espetáculo infanto-juvenil “Maria vai com as outras”, com direção de Marcelo Praddo e texto inédito de Gil Vicente Tavares. Já a programação musical terá DJ Roger N’Roll, Bruna Barreto, Thathi e Lutte, além de Pedro Pondé, homenagem a Raul Seixas com Marcos Clement e Grupo Oficina de Sons. O encerramento será com Larissa Luz e o show “Rock in Gil”, que revisita a vertente roqueira da obra de Gilberto Gil.

“A gente começou pequeno, a partir do desejo de fortalecer a gastronomia italiana na cidade. E fomos crescendo a cada ano. Hoje, fazemos parte do calendário da cidade, dentro do Festival da Primavera”, destacou o chef Celso Vieira.

“É uma festa preparada com muito carinho e planejamento. São muitas etapas, muitas pessoas envolvidas. É um trabalho que fazemos com muito gosto. Pensando em cada detalhe, pensando em trazer o melhor da gastronomia italiana em Salvador”, completou Valeska Calazans.

A gastronomia também ocupa lugar central na celebração. Pasta em Casa, Casa Chálabi, Isola Cucina Italiana, Manga, Casa Iryna, Bella Napoli, Vini Figueira, Vona, Di Lucca, Crema Gelato Italiano, Alfredo’ro e Bottino participam da festa em barracas montadas em um circuito gastronômicos nas ruas com pratos e porções desenvolvidos especialmente para a ocasião entre R$ 15 e R$ 60.

Com programação gratuita e para toda a família, a San Gennaro ocupa as ruas entre o Largo de Santana e o Largo da Mariquita em uma celebração à cultura italiana com sotaque baiano. O festival acontece das 10h às 22h.

A Festa de San Gennaro tem direção artística de Rose Lima e direção musical de Luciano Bahia. A identidade artística e poética do evento é assinada por Ronaldo Fraga e Bianca Ramoneda, enquanto a produção artística é de Rebeca Castro e a produção executiva fica a cargo de Vanessa Vieira, da Trevo Produções. Conta com o apoio da Câmara Ítalo-Brasileira Di Commercio e Industria, Consolato d'Italia Recife, Prefeitura Municipal de Salvador através da Secretaria de Cultura e Turismo, Governo da Bahia, através da Secretaria de Turismo, Hospital Mater Dei, Novotel, Hotel Mercure e Coca-Cola. Mais informações: @sangennarosalvador e https://sangennarosalvador.f5page.com.br/.

Programação

12h/12h45 – Dj Roger Roll

12h45/12h55 – Abertura do evento San Gennaro

13h15/14h15 – Espetáculo infantil “Maria vai com as Outras”

14h15/14h45 – Dj Roger Roll

14h45/14h55 – Intervenção – San Gennaro + Marcos Clement

14h55/15h40 – Bruna Barreto

15h40/15h45 – Intervenção – San Gennaro

15h45/16h30 – Lutte (part. Marcos Clement)

16h30/16h40 – Intervenção – San Gennaro + Marcos Clement

16h40/17h30 – Thathi

17h30/18h10 – Dj Roger Roll

18h10/18h20 – Intervenção – San Gennaro + Marcos Clement

18h20/19h40 – Pedro Pondé

19h40/20h10 – Dj Roger Roll

20h10/20h20 – Intervenção – San Gennaro

20h20/22h – Larissa Luz

Cardápios dos restaurantes San Gennaro 2026

Pasta em Casa

Chifferi ao molho sugo e pomodoro, mini polpetas e parmesão – R$ 45

Pizza al taglio margherita – R$ 25

Cheescake no pote – R$ 26

Tiramissu no pote – R$ 26

Casa Chálabi

Esfiha de carne ou queijo – R$ 15

Kibe frito – R$ 18

Kafta no prato com coalhada e pão – R$ 45

Brigadeiro de pistache – R$ 22

Isola Cucina Italiana

Pizza Margherita – R$ 25

Pizza Farcita – R$ 30

Semifreddo – R$ 25

Manga

Picolé – R$ 35

Spiedino – R$ 45

Casa Iryna

Gnocchi Grana Padano, Gamberi Saltati e Tartufo – R$ 53

Gnocchi Grana Padano e Tartufo – R$ 49

Rigatoni al Ragù de Ossobuco – R$ 49

Supplí Cacio e Pepe – R$ 36

Bella Napoli

Sanduíche de parmegiana:

R$ 55 o de carne

R$ 50 o de frango

Vini Figueira

Coxinha de moqueca, 6 unidades – R$ 39

Gnocchi de banana-da-terra, fonduta de queijo e camarão salteado – R$ 55

Arroz crocante de couve, cubos de bife de chorizo de panela e farofa de licuri – R$ 49

Vona

Gnocchi Gamberi – R$ 46

Filleto Rigatoni – R$ 42

Picolé Merengata – R$ 25

Di Lucca

Pizza Marguerita ou Mussarela – R$ 42

Calabresa ou Quatro Queijos – R$ 44

Massas (talharim ou penne) com molhos (amatriciana, sugo, quatro queijos, bolonhesa ou Di Lucca com camarão) – R$ 35

Prato especial: ravióli verde de carne na manteiga de sálvia – R$ 45

Crema Gelato Italiano

Brownie – R$ 15

Cookie – R$ 15

Coffe Shake – R$ 31

Milkshake – R$ 31

Gelato M – R$ 25

Torta salgada – R$ 28

Água mineral – R$ 8

Alfredo’Ro

Arancini di Cupim – R$ 28

Penne al Ragù di Toscana – R$ 50

Rigatoni ai Quattro Formaggi e Gamberi – R$ 60

Ravioli di Mozzarella al Pomodoro – R$ 50

Chococaramello – R$ 25

Merengata di Fragole – R$ 25

Bottino

Lasanha de camarão – R$ 60

Sanduba de pernil suíno – R$ 30

Creme búlgaro – R$ 20

Rondeli de ricota ao molho Bottino – R$ 45

Serviço

Festa de San Gennaro 2026

Data: 19 de setembro de 2026

Horário: das 10h às 22h

Local: Rio Vermelho – ruas Borges dos Reis, Guedes Cabral e Professora Almerinda Dultra

Tema: Pop Rock em homenagem a Raul Seixas

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