ESTE SÁBADO

Festa de San Gennaro apresenta ator que interpreta o santo e novo figurino da 7ª edição

Marcelo Flores interpretará San Gennaro com figurino assinado por Jonas Bueno e inspirado no universo de Raul Seixas

Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 09:17

Festa de San Gennaro acontece neste sábado Crédito: Divulgação

A contagem regressiva para a 7ª edição da Festa de San Gennaro ganhou novos personagens nesta quarta-feira (16), durante a coletiva de imprensa realizada no Pasta em Casa, no Rio Vermelho. O encontro apresentou o ator baiano Marcelo Flores como intérprete do santo italiano e do figurino que ele usará no palco. Assinada pelo estilista baiano Jonas Bueno, da grife AXOMI, a criação dialoga com o conceito pop rock desta edição e traz referências à homenagem a Raul Seixas. Idealizada pelos sócios do Grupo Pasta em Casa, Valeska Calazans e o chef Celso Vieira, a festa acontecerá neste sábado (19), das 10h às 22h, nas ruas do Rio Vermelho próximas ao Pasta.

A principal inspiração para o figurino foi Raul Seixas, especialmente essa atmosfera de Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás. A proposta foi trazer o espírito do rock, da liberdade, da irreverência e desse universo mais místico que sempre esteve muito presente na imagem e na obra dele. Ao mesmo tempo, o look precisava conversar com a Festa de San Gennaro e com toda essa atmosfera de tradição, celebração e identidade popular. É uma peça toda desenvolvida em patchwork e upcycling, com diferentes tecidos em tons de preto, grafite e cinza.

“A gente trabalha com aplicações, passamanarias, DTF, símbolos e frases que ajudam a contar essa história visualmente. Trouxemos na roupa trechos das músicas e símbolos que são resultados da nossa pesquisa sobre a vida de Raul, um mergulho nos elementos que ele gostava. Então não é só uma roupa, é quase um painel narrativo. Cada parte da peça traz uma informação, uma referência e uma camada dessa homenagem”, contou o multiartista Jonas.

Evento acontece neste final de semana 1 de 4

Marcelo Flores fará intervenções artísticas ao longo da programação, que começará, a partir das 12h, com o espetáculo infanto-juvenil “Maria vai com as outras”, com direção de Marcelo Praddo e texto inédito de Gil Vicente Tavares. Já a programação musical terá DJ Roger N’Roll, Bruna Barreto, Thathi e Lutte, além de Pedro Pondé, homenagem a Raul Seixas com Marcos Clement e Grupo Oficina de Sons. O encerramento será com Larissa Luz e o show “Rock in Gil”, que revisita a vertente roqueira da obra de Gilberto Gil.

“A gente começou pequeno, a partir do desejo de fortalecer a gastronomia italiana na cidade. E fomos crescendo a cada ano. Hoje, fazemos parte do calendário da cidade, dentro do Festival da Primavera”, destacou o chef Celso Vieira.

“É uma festa preparada com muito carinho e planejamento. São muitas etapas, muitas pessoas envolvidas. É um trabalho que fazemos com muito gosto. Pensando em cada detalhe, pensando em trazer o melhor da gastronomia italiana em Salvador”, completou Valeska Calazans.

A gastronomia também ocupa lugar central na celebração. Pasta em Casa, Casa Chálabi, Isola Cucina Italiana, Manga, Casa Iryna, Bella Napoli, Vini Figueira, Vona, Di Lucca, Crema Gelato Italiano, Alfredo’ro e Bottino participam da festa em barracas montadas em um circuito gastronômicos nas ruas com pratos e porções desenvolvidos especialmente para a ocasião entre R$ 15 e R$ 60.

Com programação gratuita e para toda a família, a San Gennaro ocupa as ruas entre o Largo de Santana e o Largo da Mariquita em uma celebração à cultura italiana com sotaque baiano. O festival acontece das 10h às 22h.

A Festa de San Gennaro tem direção artística de Rose Lima e direção musical de Luciano Bahia. A identidade artística e poética do evento é assinada por Ronaldo Fraga e Bianca Ramoneda, enquanto a produção artística é de Rebeca Castro e a produção executiva fica a cargo de Vanessa Vieira, da Trevo Produções. Conta com o apoio da Câmara Ítalo-Brasileira Di Commercio e Industria, Consolato d'Italia Recife, Prefeitura Municipal de Salvador através da Secretaria de Cultura e Turismo, Governo da Bahia, através da Secretaria de Turismo, Hospital Mater Dei, Novotel, Hotel Mercure e Coca-Cola. Mais informações: @sangennarosalvador e https://sangennarosalvador.f5page.com.br/.

Programação

12h/12h45 – Dj Roger Roll

12h45/12h55 – Abertura do evento San Gennaro

13h15/14h15 – Espetáculo infantil “Maria vai com as Outras”

14h15/14h45 – Dj Roger Roll

14h45/14h55 – Intervenção – San Gennaro + Marcos Clement

14h55/15h40 – Bruna Barreto

15h40/15h45 – Intervenção – San Gennaro

15h45/16h30 – Lutte (part. Marcos Clement)

16h30/16h40 – Intervenção – San Gennaro + Marcos Clement

16h40/17h30 – Thathi

17h30/18h10 – Dj Roger Roll

18h10/18h20 – Intervenção – San Gennaro + Marcos Clement

18h20/19h40 – Pedro Pondé

19h40/20h10 – Dj Roger Roll

20h10/20h20 – Intervenção – San Gennaro

20h20/22h – Larissa Luz

Cardápios dos restaurantes San Gennaro 2026

Pasta em Casa

Chifferi ao molho sugo e pomodoro, mini polpetas e parmesão – R$ 45

Pizza al taglio margherita – R$ 25

Cheescake no pote – R$ 26

Tiramissu no pote – R$ 26

Casa Chálabi

Esfiha de carne ou queijo – R$ 15

Kibe frito – R$ 18

Kafta no prato com coalhada e pão – R$ 45

Brigadeiro de pistache – R$ 22

Isola Cucina Italiana

Pizza Margherita – R$ 25

Pizza Farcita – R$ 30

Semifreddo – R$ 25

Manga

Picolé – R$ 35

Spiedino – R$ 45

Casa Iryna

Gnocchi Grana Padano, Gamberi Saltati e Tartufo – R$ 53

Gnocchi Grana Padano e Tartufo – R$ 49

Rigatoni al Ragù de Ossobuco – R$ 49

Supplí Cacio e Pepe – R$ 36

Bella Napoli

Sanduíche de parmegiana:

R$ 55 o de carne

R$ 50 o de frango

Vini Figueira

Coxinha de moqueca, 6 unidades – R$ 39

Gnocchi de banana-da-terra, fonduta de queijo e camarão salteado – R$ 55

Arroz crocante de couve, cubos de bife de chorizo de panela e farofa de licuri – R$ 49

Vona

Gnocchi Gamberi – R$ 46

Filleto Rigatoni – R$ 42

Picolé Merengata – R$ 25

Di Lucca

Pizza Marguerita ou Mussarela – R$ 42

Calabresa ou Quatro Queijos – R$ 44

Massas (talharim ou penne) com molhos (amatriciana, sugo, quatro queijos, bolonhesa ou Di Lucca com camarão) – R$ 35

Prato especial: ravióli verde de carne na manteiga de sálvia – R$ 45

Crema Gelato Italiano

Brownie – R$ 15

Cookie – R$ 15

Coffe Shake – R$ 31

Milkshake – R$ 31

Gelato M – R$ 25

Torta salgada – R$ 28

Água mineral – R$ 8

Alfredo’Ro

Arancini di Cupim – R$ 28

Penne al Ragù di Toscana – R$ 50

Rigatoni ai Quattro Formaggi e Gamberi – R$ 60

Ravioli di Mozzarella al Pomodoro – R$ 50

Chococaramello – R$ 25

Merengata di Fragole – R$ 25

Bottino

Lasanha de camarão – R$ 60

Sanduba de pernil suíno – R$ 30

Creme búlgaro – R$ 20

Rondeli de ricota ao molho Bottino – R$ 45

Serviço

Festa de San Gennaro 2026

Data: 19 de setembro de 2026

Horário: das 10h às 22h

Local: Rio Vermelho – ruas Borges dos Reis, Guedes Cabral e Professora Almerinda Dultra