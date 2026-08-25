RIO VERMELHO

Festa de San Gennaro já tem data definida para nova edição em Salvador

Raul Seixas será homenageado no evento

Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 13:17

San Gennaro Crédito: Divulgação

A Festa de San Gennaro volta ao Rio Vermelho, em Salvador, no dia 19 de setembro, para sua 7ª edição. Das 10h às 22h, o evento ocupará as ruas do bairro com restaurantes italianos, música e manifestações artísticas. Em 2026, a programação terá como tema o Pop Rock e prestará uma homenagem ao cantor e compositor baiano Raul Seixas.

Criada para aproximar a tradição italiana da cultura brasileira, a festa combina gastronomia, arte e música em uma celebração inspirada no padroeiro de Nápoles. O projeto é concebido pelos sócios do Grupo Pasta em Casa, Valeska Calazans e o chef Celso Vieira.

Para Celso, a identidade do evento está justamente na mistura entre as duas culturas. “A festa de San Gennaro de Salvador é a cara da Bahia: une tradição, devoção, alegria e gastronomia de alta qualidade. Trouxemos para o chão da praça uma celebração tradicional italiana do santo padroeiro de Nápoles e da gastronomia italiana com o tempero que só a Bahia consegue oferecer. Música, cultura e boa comida se unem nesse momento”, afirma.

Veja o que rolou na 6ª edição da Festa de San Gennaro 1 de 15

A identidade visual da edição de 2026 ficará novamente a cargo do estilista e artista Ronaldo Fraga, em parceria com Bianca Ramoneda. A proposta deste ano incorpora elementos da estética pop, com referências aos anos 1970 e à cultura de rua.

“A memória gráfica traz para o contemporâneo e abrasileira a tradicional celebração do santo italiano sem que ela perca sua essência. Teremos um San Gennaro mais pop, com cores vibrantes, desenhos de traço livre, linguagem dos lambe-lambes e a efervescência visual dos artistas dos anos 1970. É um San Gennaro que atravessa fronteiras: italiano na origem, baiano do território e brasileiro na maneira de celebrar. Um santo que sai da moldura, ganha a rua e se mistura à nossa cultura", diz Ronaldo Fraga.

A produção artística será de Rebeca Castro, enquanto Rose Lima ficará responsável pela direção artística. Luciano Salvador Bahia assina a direção musical e Vanessa Vieira, da Trevo Produções, responde pela produção executiva.