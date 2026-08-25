Festa de San Gennaro já tem data definida para nova edição em Salvador

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Carol Neves
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 13:17
A Festa de San Gennaro volta ao Rio Vermelho, em Salvador, no dia 19 de setembro, para sua 7ª edição. Das 10h às 22h, o evento ocupará as ruas do bairro com restaurantes italianos, música e manifestações artísticas. Em 2026, a programação terá como tema o Pop Rock e prestará uma homenagem ao cantor e compositor baiano Raul Seixas.
Criada para aproximar a tradição italiana da cultura brasileira, a festa combina gastronomia, arte e música em uma celebração inspirada no padroeiro de Nápoles. O projeto é concebido pelos sócios do Grupo Pasta em Casa, Valeska Calazans e o chef Celso Vieira.
Para Celso, a identidade do evento está justamente na mistura entre as duas culturas. “A festa de San Gennaro de Salvador é a cara da Bahia: une tradição, devoção, alegria e gastronomia de alta qualidade. Trouxemos para o chão da praça uma celebração tradicional italiana do santo padroeiro de Nápoles e da gastronomia italiana com o tempero que só a Bahia consegue oferecer. Música, cultura e boa comida se unem nesse momento”, afirma.
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A identidade visual da edição de 2026 ficará novamente a cargo do estilista e artista Ronaldo Fraga, em parceria com Bianca Ramoneda. A proposta deste ano incorpora elementos da estética pop, com referências aos anos 1970 e à cultura de rua.
“A memória gráfica traz para o contemporâneo e abrasileira a tradicional celebração do santo italiano sem que ela perca sua essência. Teremos um San Gennaro mais pop, com cores vibrantes, desenhos de traço livre, linguagem dos lambe-lambes e a efervescência visual dos artistas dos anos 1970. É um San Gennaro que atravessa fronteiras: italiano na origem, baiano do território e brasileiro na maneira de celebrar. Um santo que sai da moldura, ganha a rua e se mistura à nossa cultura", diz Ronaldo Fraga.
A produção artística será de Rebeca Castro, enquanto Rose Lima ficará responsável pela direção artística. Luciano Salvador Bahia assina a direção musical e Vanessa Vieira, da Trevo Produções, responde pela produção executiva.
A edição de 2026 tem apoio institucional da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria, além do apoio da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e da Saltur, e do Governo da Bahia, através da Secretaria de Turismo.