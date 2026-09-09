Festa de San Gennaro terá 12 restaurantes participantes em circuito gastronômico no Rio Vermelho

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Millena Marques
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 17:03
A organização da Festa de San Gennaro, que chega à sua sétima edição no dia 19 de setembro, das 10h às 19h, apresentou os 12 restaurantes que participarão do circuito gastronômico no Rio Vermelho.
Participam desta edição Pasta em Casa, Casa Chálabi, Isola Cucina Italiana, Manga, Casa Iryna, Bella Napoli, Genaro por Vini, Vona, Di Lucca, Crema Gelato Italiano, Alfredo'ro e Bottino. Os preços dos pratos vão custar entre R$15 e R$60 (confira cardápio abaixo).
Para os sócios do Grupo Pasta em Casa, Valeska Calazans e o chef Celso Vieira, responsáveis pela concepção da Festa de San Gennaro, a gastronomia é parte essencial da identidade do evento.
“A comida sempre foi uma das grandes formas de celebrar a cultura italiana e, no festival, queremos criar esse encontro entre tradição e criatividade. Reunir tantos restaurantes importantes de Salvador em um mesmo espaço permite que o público conheça diferentes interpretações da gastronomia italiana”, destaca Celso, curador de gastronomia da Festa de San Gennaro e chef do Pasta em Casa e Casa Chálabi.
Este ano, o festival tem como tema o Pop Rock e conta com shows de Larissa Luz e Pedro Pondé, além de teatro infantil, intervenções artísticas em homenagem a Raul Seixas e outras atrações.
A Festa San Gennaro Salvador 2026 conta com o apoio institucional da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria, e o apoio da Prefeitura Municipal de Salvador através da Secretaria de Cultura e Turismo e da Saltur, e do Governo da Bahia, através da Secretaria de Turismo.
Veja o que rolou na 6ª edição da Festa de San Gennaro
Chifferi ao molho sugo e pomodoro, mini polpetas e parmesão - R$45
Pizza al taglio margherita - R$25
Cheescake no pote - R$26
Tiramissu no pote -R$26
Esfiha de carne ou queijo - R$15,00
Kibe frito - R$18,00
Kafta no prato com coalhada e pão - R$45,00
Brigadeiro de pistache - R$22,00
Pizza Margherita - R$25
Pizza Farcita - R$30
Semifreddo - R$25
Picolé - R$ 35
Spiedino - R$45
Gnocchi Grana Padano, Gamberi Saltati e Tartufo - R$53
Gnocchi Grana Padano e Tartufo - R$49
Rigatoni al Ragù de Ossobuco - R$49
Supplí Cacio e Pepe - R$36
Sanduíche de parmegiana:
R$55 o de carne
R$50 o de frango
Coxinha de moqueca 06 unidades - R$39
Gnocchi de banana da terra, fonduta de queijo e camarão salteado - R$55
Arroz crocante de couve, cubos de bife de chorizo de panela e farofa de licuri - R$49
Gnocchi Gamberi - R$46
Filleto Rigatoni - R$42
Picolé Merengata - R$25
Pizza Marguerita ou Mussarela - R$ 42
Calabresa ou Quatro queijos - R$ 44
Massas (Talharim ou Penne) com Molhos (Amatriciana,Sugo, Quatro queijos, Bolonhesa, Di Lucca com camarão) - R$35
Prato especial - Ravióli verde de carne na manteiga de sálvia - R$45
Brownie - R$15
Cookie - R$15
Coffe Shake - R$31
Milkshake - R$31
Gelato M - R$25
Torta Salgada - R$28
Água mineral - R$8
Arancini di Cupim - R$28
Penne al Ragù di Toscana - R$50
Rigatoni ai Quattro Formaggi e Gamberi - R$60
Ravioli di Mozzarella al Pomodoro - R$50
Chococaramello - R$25
Merengata di Fragole - R$25
Lasanha de camarão - R$60
Sanduba de Pernil Suíno - R$30
Creme búlgaro - R$20
Rondeli de ricota ao molho Bottino - R$45