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Perla Ribeiro
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 09:06
A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos se manifestou sobre as dificuldades financeiras para a realização da Festa de Santa Bárbara, em Salvador, e esclareceu que os recursos já garantidos contemplam apenas uma das dimensões da celebração. Em nota divulgada nesta sábado (21), o prior William Justo afirmou que o apoio aprovado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) é destinado às atividades religiosas conduzidas pela Irmandade dos Homens Pretos, mas não resolve as necessidades de toda a programação.
O posicionamento foi divulgado após reportagem do CORREIO mostrar que a Festa do Mercado de Santa Bárbara, que chega a 385 anos de tradição, enfrenta dificuldades para acontecer em 2026. A comissão organizadora lançou uma vaquinha virtual com meta de arrecadar R$ 8 mil para ajudar a custear os festejos e o tradicional caruru, marcado para 4 de dezembro, na Baixa dos Sapateiros.
Festa de Santa Bárbara
Na nota, William Justo explicou que a celebração reúne diferentes dimensões, que vão além dos atos litúrgicos. A programação também envolve manifestações culturais e populares, apresentações artísticas, shows e atividades realizadas por diversas entidades e agentes culturais da capital baiana.
Segundo o prior, a parte religiosa está sob responsabilidade da Venerável Ordem Terceira do Rosário de Nossa Senhora às Portas do Carmo – Irmandade dos Homens Pretos, cuja proposta foi contemplada pela PNAB. Já a programação cultural e a estrutura da área externa, incluindo palco e apresentações, ainda dependem de tratativas com a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), por meio do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI).
Até o momento, segundo a Igreja, não há uma definição conclusiva sobre o apoio e a estruturação dessa parte dos festejos. Para viabilizar as bandas e atrações do palco principal, a Irmandade também busca alternativas junto ao Ministério do Turismo e à Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur).
Irmandade manifesta solidariedade a entidades culturais
O comunicado também destaca a situação da Associação Cultural do Mercado de Santa Bárbara, do Afoxé Korin Efan e de outras entidades e agentes culturais envolvidos na festa. A Igreja manifestou solidariedade aos grupos diante das dificuldades financeiras relatadas para manter suas atividades.
William Justo ressaltou ainda a importância histórica e simbólica do Mercado de Santa Bárbara, onde funciona uma capela que recebe devotos durante todo o ano. Segundo ele, o espaço, o tradicional caruru, os trabalhadores, comerciantes e colaboradores fazem parte da identidade da celebração e não podem ser deixados à margem.
A manifestação reforça que a aprovação de recursos para uma parte da festa não significa que todas as despesas e necessidades estejam cobertas. Para a Irmandade, a preservação da tradição depende de cooperação entre instituições e governos, com atenção às dimensões religiosa, cultural, popular e comunitária.
Vaquinha busca arrecadar R$ 8 mil
A campanha de arrecadação foi lançada pela comissão organizadora da Festa do Mercado de Santa Bárbara para levantar R$ 8 mil. Na reportagem publicada pelo CORREIO, os organizadores informaram que o Centro de Culturas Populares e Identitárias destinou R$ 10 mil para a realização dos festejos, mas o valor não seria suficiente para cobrir todas as despesas.
A festa está prevista para o dia 4 de dezembro, na Baixa dos Sapateiros, e inclui o tradicional caruru de Santa Bárbara. A campanha busca contribuições financeiras e também o compartilhamento da iniciativa para mobilizar a população.