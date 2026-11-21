TRADIÇÃO EM RISCO

Festa de Santa Bárbara: Irmandade explica por que mesmo com verba pública, festejos ainda estão ameaçados

Igreja do Rosário dos Pretos afirma que recursos da Política Nacional Aldir Blanc garantem atividades religiosas, mas programação cultural e estrutura externa ainda dependem de articulações com órgãos públicos

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 09:06

Fiéis celebram Santa Bárbara Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos se manifestou sobre as dificuldades financeiras para a realização da Festa de Santa Bárbara, em Salvador, e esclareceu que os recursos já garantidos contemplam apenas uma das dimensões da celebração. Em nota divulgada nesta sábado (21), o prior William Justo afirmou que o apoio aprovado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) é destinado às atividades religiosas conduzidas pela Irmandade dos Homens Pretos, mas não resolve as necessidades de toda a programação.

O posicionamento foi divulgado após reportagem do CORREIO mostrar que a Festa do Mercado de Santa Bárbara, que chega a 385 anos de tradição, enfrenta dificuldades para acontecer em 2026. A comissão organizadora lançou uma vaquinha virtual com meta de arrecadar R$ 8 mil para ajudar a custear os festejos e o tradicional caruru, marcado para 4 de dezembro, na Baixa dos Sapateiros.

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Na nota, William Justo explicou que a celebração reúne diferentes dimensões, que vão além dos atos litúrgicos. A programação também envolve manifestações culturais e populares, apresentações artísticas, shows e atividades realizadas por diversas entidades e agentes culturais da capital baiana.

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Segundo o prior, a parte religiosa está sob responsabilidade da Venerável Ordem Terceira do Rosário de Nossa Senhora às Portas do Carmo – Irmandade dos Homens Pretos, cuja proposta foi contemplada pela PNAB. Já a programação cultural e a estrutura da área externa, incluindo palco e apresentações, ainda dependem de tratativas com a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), por meio do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI).

Até o momento, segundo a Igreja, não há uma definição conclusiva sobre o apoio e a estruturação dessa parte dos festejos. Para viabilizar as bandas e atrações do palco principal, a Irmandade também busca alternativas junto ao Ministério do Turismo e à Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur).

Irmandade manifesta solidariedade a entidades culturais

O comunicado também destaca a situação da Associação Cultural do Mercado de Santa Bárbara, do Afoxé Korin Efan e de outras entidades e agentes culturais envolvidos na festa. A Igreja manifestou solidariedade aos grupos diante das dificuldades financeiras relatadas para manter suas atividades.

William Justo ressaltou ainda a importância histórica e simbólica do Mercado de Santa Bárbara, onde funciona uma capela que recebe devotos durante todo o ano. Segundo ele, o espaço, o tradicional caruru, os trabalhadores, comerciantes e colaboradores fazem parte da identidade da celebração e não podem ser deixados à margem.

A manifestação reforça que a aprovação de recursos para uma parte da festa não significa que todas as despesas e necessidades estejam cobertas. Para a Irmandade, a preservação da tradição depende de cooperação entre instituições e governos, com atenção às dimensões religiosa, cultural, popular e comunitária.

Vaquinha busca arrecadar R$ 8 mil

A campanha de arrecadação foi lançada pela comissão organizadora da Festa do Mercado de Santa Bárbara para levantar R$ 8 mil. Na reportagem publicada pelo CORREIO, os organizadores informaram que o Centro de Culturas Populares e Identitárias destinou R$ 10 mil para a realização dos festejos, mas o valor não seria suficiente para cobrir todas as despesas.