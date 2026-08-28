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Festa tradicional de Salvador será enredo de escola de samba no Carnaval do Rio 2027

Ajodun, celebração realizada pela Casa de Oxumarê, será levado à Marquês de Sapucaí pela Unidos do Jacarezinho

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 12:54

Festa de Oxumarê, conhecida como Ajodun e realizada pela Casa de Oxumarê, será levada para a Marquês de Sapucaí
Festa de Oxumarê, conhecida como Ajodun e realizada pela Casa de Oxumarê, será levada para a Marquês de Sapucaí Crédito: André Souza

Uma das mais tradicionais celebrações religiosas de Salvador vai ganhar a avenida no Rio de Janeiro. A Festa de Oxumarê, conhecida como Ajodun e realizada pela Casa de Oxumarê, será o tema da Unidos do Jacarezinho no Carnaval de 2027.

Realizada pela Casa de Oxumarê, uma das mais tradicionais do candomblé na Bahia, a celebração reúne fé, ancestralidade e memória. O terreiro preserva há quase dois séculos saberes e tradições das religiões de matriz africana em Salvador.

Ajodun é realizada pela Casa de Oxumarê

Festa de Oxumarê, conhecida como Ajodun e realizada pela Casa de Oxumarê, será levada para a Marquês de Sapucaí por André Souza
Festa de Oxumarê, conhecida como Ajodun e realizada pela Casa de Oxumarê, será levada para a Marquês de Sapucaí por André Souza
Festa de Oxumarê, conhecida como Ajodun e realizada pela Casa de Oxumarê, será levada para a Marquês de Sapucaí por André Souza
Festa de Oxumarê, conhecida como Ajodun e realizada pela Casa de Oxumarê, será levada para a Marquês de Sapucaí por André Souza
Festa de Oxumarê, conhecida como Ajodun e realizada pela Casa de Oxumarê, será levada para a Marquês de Sapucaí por André Souza
Festa de Oxumarê, conhecida como Ajodun e realizada pela Casa de Oxumarê, será levada para a Marquês de Sapucaí por André Souza
Festa de Oxumarê, conhecida como Ajodun e realizada pela Casa de Oxumarê, será levada para a Marquês de Sapucaí por André Souza
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Festa de Oxumarê, conhecida como Ajodun e realizada pela Casa de Oxumarê, será levada para a Marquês de Sapucaí por André Souza

A escola de samba levará a tradição do terreiro baiano para a Marquês de Sapucaí no desfile marcado para a sexta-feira, 5 de fevereiro. A Unidos do Jacarezinho será a segunda agremiação a entrar na avenida.

Para Babá Pecê, atual babalorixá da Casa de Oxumarê, a escolha da festa como enredo representa uma forma de ampliar o alcance da história e da tradição preservadas pelo terreiro. “Eu me sinto muito feliz em ver Oxumarê sendo reverenciado para além dos muros do nosso terreiro”, afirmou.

“O Ajodun é uma celebração de fé, ancestralidade, memória e resistência, que há gerações reúne pessoas em torno da força e da tradição de Oxumarê. Ver essa festa ganhar uma dimensão tão grande a ponto de se tornar tema de uma escola de samba e chegar à Sapucaí é motivo de muita alegria e, sobretudo, de orgulho”, completou Babá Pecê.

A expectativa é de que o desfile apresente os símbolos, histórias e elementos ligados a Oxumarê por meio da linguagem do Carnaval. A homenagem também levará para o maior espetáculo carnavalesco do país uma manifestação que faz parte da tradição religiosa e cultural de Salvador.

A escolha do Ajodun como tema reforça ainda a presença das tradições de matriz africana na avenida e amplia a projeção nacional da Casa de Oxumarê. Para o babalorixá, o desfile será uma oportunidade para que essa ancestralidade seja “conhecida e respeitada por ainda mais pessoas”.

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Tags:

Ajodun Carnaval do rio 2027 Festa Tradicional Enredo

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