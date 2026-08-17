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Festival Afrocria reúne 12 horas de música, feira e debates em Salvador; confira programação

Evento ocupa Nova Sussuarana no dia 29 de agosto

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10:07

Samba Ohana Crédito: Divulgação

O bairro de Nova Sussuarana, em Salvador, será palco do Festival Afrocria no próximo dia 29 de agosto. Ocupando o Colégio Estadual Ruth Pacheco das 10h às 22h, a programação totalmente gratuita reúne feira de empreendedorismo comunitário, mesas de debate e apresentações artísticas com foco no protagonismo negro e periférico.

Atrações do Festival Afrocria 1 de 6

A feira de produtos e serviços locais abre o dia incentivando a geração de renda na região. A grade traz intervenções de poesia, dança, capoeira, exibição do documentário "Sussuarana: Território, corpo e memória" e shows, incluindo a performance da banda Samba Ohana, que mescla samba de terreiro a influências de axé e pop. Entre os destaques, nomes como MV Bill, Preta Drika, Onã Rudá e Laís Santana debatem juventude, mercado de trabalho e equidade racial a partir das 18h.