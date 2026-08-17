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Festival Afrocria reúne 12 horas de música, feira e debates em Salvador; confira programação

Evento ocupa Nova Sussuarana no dia 29 de agosto

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10:07

Samba Ohana Crédito: Divulgação

O bairro de Nova Sussuarana, em Salvador, será palco do Festival Afrocria no próximo dia 29 de agosto. Ocupando o Colégio Estadual Ruth Pacheco das 10h às 22h, a programação totalmente gratuita reúne feira de empreendedorismo comunitário, mesas de debate e apresentações artísticas com foco no protagonismo negro e periférico.

Atrações do Festival Afrocria

Preta Drika, MV Bill, Laís Santana e Onã Rudá por Divulgação
Samba Ohana por Divulgação
MV Bill  por Rubinho Cohen
Laís Santana por Reprodução/Instagram
Preta Drika por Reprodução/Instagram
Onã Rudá por Reprodução/Instagram
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Preta Drika, MV Bill, Laís Santana e Onã Rudá por Divulgação

A feira de produtos e serviços locais abre o dia incentivando a geração de renda na região. A grade traz intervenções de poesia, dança, capoeira, exibição do documentário "Sussuarana: Território, corpo e memória" e shows, incluindo a performance da banda Samba Ohana, que mescla samba de terreiro a influências de axé e pop. Entre os destaques, nomes como MV Bill, Preta Drika, Onã Rudá e Laís Santana debatem juventude, mercado de trabalho e equidade racial a partir das 18h.

O festival marca a conclusão prática de cursos de capacitação técnica promovidos pelo projeto EGbÉ, que preparou mais de 100 jovens em áreas como produção cultural, audiovisual, fotografia e música. A iniciativa é executada pelo Centro de Direitos Humanos Franco Pellegrini (CEDHU) e viabilizada pelo Fundo de Promoção do Trabalho Decente (FUNTRAD).

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