CONFIRA

Festival Alternativo de Pituaçu celebra dez edições com programação gratuita em Salvador

Evento terá cortejo cultural, capoeira, atividades circenses, yoga e música nos dias 26 e 27 de setembro

Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 12:38

Festival Alternativo de Pituaçu chega à décima edição com programação gratuita nos dias 26 e 27 de setembro Crédito: Divulgação

O Festival Alternativo de Pituaçu chega à décima edição nos dias 26 e 27 de setembro, com atividades gratuitas no bairro e no Parque Metropolitano de Pituaçu, em Salvador. A programação reúne atrações culturais, esportivas e educativas para públicos de todas as idades.

Com o tema “Começo, Meio, Começo”, o evento terá como um dos destaques o lançamento das Caretas de Pituaçu, manifestação criada para reforçar a identidade cultural da comunidade. Elas serão apresentadas durante o cortejo de sábado (26), que terá concentração às 14h no parque e saída às 15h.

O percurso pelas ruas do bairro também contará com pernas de pau da Escologia, artistas do Circo Picolino, grupos de capoeira e outros participantes.

Parque de Pituaçu receberá atividades 1 de 10

No domingo (27), as atividades serão realizadas no Parque de Pituaçu. A agenda começa às 7h30, com uma aula de yoga. Em seguida, haverá uma roda de conversa às 9h e uma apresentação de capoeira e samba de roda com o Grupo de Capoeira Angola Zimba às 10h30.

A partir das 15h, o Espaço Cia Perna Terra receberá atividades de tecido acrobático e palhaçaria. Uma apresentação musical, marcada para as 17h, encerrará o festival. Também está prevista uma aula experimental de remo.

Criado por moradores, artistas, educadores e coletivos locais, o Festival Alternativo promove a ocupação cultural do parque e ações de valorização do território.

“É um sentimento de alegria e de esperança muito forte chegar à décima edição, já que é um movimento comunitário, orgânico, de fortalecimento das tradições desse território e de um olhar em defesa do parque”, afirmou Rubão, um dos organizadores.

SERVIÇO

Festival Alternativo de Pituaçu 2026

Tema: Começo, Meio, Começo

26 e 27 de setembro de 2026

Pituaçu — Salvador/BA