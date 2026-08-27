GASTRONOMIA

Festival com 15 restaurantes oferece 150 kg de feijoada gratuita em Salvador

Samba Trator, Nelson do Cavaco e outras atrações fazem parte da programação na Feira de São Joaquim

Wendel de Novais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08:01

Festival vai ter feijoada de graça Crédito: Reprodução

Quem gosta de feijoada e samba poderá aproveitar os dois em um mesmo evento gratuito na Feira de São Joaquim, em Salvador. No próximo sábado (30), o local recebe o Festival Gastronômico da Feira de São Joaquim, que terá uma grande feijoada preparada com mais de 150 quilos de feijão e servida gratuitamente ao público.

Além da comida, o festival reunirá 15 restaurantes e uma programação musical voltada para os amantes do samba. Estão confirmados os grupos Samba Trator, Nelson do Cavaco, Eduardinho Fora da Mídia, Swing do Fora e Mais que Marra.

A proposta do evento é valorizar os sabores, os temperos e a tradição gastronômica da Feira de São Joaquim, um dos principais espaços populares e comerciais de Salvador. A programação deve ocupar o local durante todo o dia.

A proteína do feijão: alimentação saudável 1 de 13

A grande feijoada é um dos principais atrativos do festival. Preparada com mais de 150 kg de feijão, a comida será distribuída gratuitamente aos visitantes, sem cobrança de ingresso para participar do evento.