Festival com 15 restaurantes oferece 150 kg de feijoada gratuita em Salvador

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Wendel de Novais
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08:01
Quem gosta de feijoada e samba poderá aproveitar os dois em um mesmo evento gratuito na Feira de São Joaquim, em Salvador. No próximo sábado (30), o local recebe o Festival Gastronômico da Feira de São Joaquim, que terá uma grande feijoada preparada com mais de 150 quilos de feijão e servida gratuitamente ao público.
Além da comida, o festival reunirá 15 restaurantes e uma programação musical voltada para os amantes do samba. Estão confirmados os grupos Samba Trator, Nelson do Cavaco, Eduardinho Fora da Mídia, Swing do Fora e Mais que Marra.
A proposta do evento é valorizar os sabores, os temperos e a tradição gastronômica da Feira de São Joaquim, um dos principais espaços populares e comerciais de Salvador. A programação deve ocupar o local durante todo o dia.
A proteína do feijão: alimentação saudável
A grande feijoada é um dos principais atrativos do festival. Preparada com mais de 150 kg de feijão, a comida será distribuída gratuitamente aos visitantes, sem cobrança de ingresso para participar do evento.
Além da gastronomia e da música, o festival pretende celebrar a cultura e a identidade da feira, que reúne comerciantes, trabalhadores e frequentadores de diferentes partes da capital baiana e da Região Metropolitana de Salvador.