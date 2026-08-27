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Festival com 15 restaurantes oferece 150 kg de feijoada gratuita em Salvador

Samba Trator, Nelson do Cavaco e outras atrações fazem parte da programação na Feira de São Joaquim

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08:01

Festival vai ter feijoada de graça
Festival vai ter feijoada de graça Crédito: Reprodução

Quem gosta de feijoada e samba poderá aproveitar os dois em um mesmo evento gratuito na Feira de São Joaquim, em Salvador. No próximo sábado (30), o local recebe o Festival Gastronômico da Feira de São Joaquim, que terá uma grande feijoada preparada com mais de 150 quilos de feijão e servida gratuitamente ao público.

Além da comida, o festival reunirá 15 restaurantes e uma programação musical voltada para os amantes do samba. Estão confirmados os grupos Samba Trator, Nelson do Cavaco, Eduardinho Fora da Mídia, Swing do Fora e Mais que Marra.

A proposta do evento é valorizar os sabores, os temperos e a tradição gastronômica da Feira de São Joaquim, um dos principais espaços populares e comerciais de Salvador. A programação deve ocupar o local durante todo o dia.

A proteína do feijão: alimentação saudável

O feijão contém um tipo de carboidrato chamado oligossacarídeo, que nosso intestino não consegue digerir por completo por Freepik
O feijão é fonte de proteína vegetal e fibras solúveis (Imagem: Aedka Studio | Shutterstock) por Imagem: Aedka Studio | Shutterstock
Gases são efeitos da digestão desse alimento por Imagem gerada por inteligência artificial
A combinação entre arroz e feijão contribui para a saúde do coração (Imagem: Fanfo | Shutterstock) por Imagem: Fanfo | Shutterstock
Feijão nem sempre traz benefícios ao intestino (Imagem: Jelenyer Rangel | Shutterstock) por Imagem: Jelenyer Rangel | Shutterstock
Alimento é abundante em fibras que favorecem a regulação intestinal (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock) por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock
Mas pode provocar constipação em algumas pessoas, sobretudo quando a ingestão de líquidos é insuficiente (Imagem: Fã | Shutterstock) por Imagem: Fã | Shutterstock
A ingestão regular de água ao longo do dia permite que a fibra do feijão absorva líquidos (Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock) por Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock
Feijão ajuda a ter um trânsito intestinal mais fluido e um organismo equilibrado  (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock) por Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock
Troca da água do molho é indispensável para ampliar o efeito benéfico das fibras (Imagem: from my point of view | Shutterstock) por Imagem: from my point of view | Shutterstock
Especialista recomenda diversificar as fontes diárias de fibra (Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock) por Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock
Frutas, hortaliças e cereais integrais complementam o efeito do grão (Imagem: Luciano Ohya | Shutterstock) por Imagem: Luciano Ohya | Shutterstock
Feijão-tropeiro (Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock) por Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock
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O feijão contém um tipo de carboidrato chamado oligossacarídeo, que nosso intestino não consegue digerir por completo por Freepik

A grande feijoada é um dos principais atrativos do festival. Preparada com mais de 150 kg de feijão, a comida será distribuída gratuitamente aos visitantes, sem cobrança de ingresso para participar do evento.

Além da gastronomia e da música, o festival pretende celebrar a cultura e a identidade da feira, que reúne comerciantes, trabalhadores e frequentadores de diferentes partes da capital baiana e da Região Metropolitana de Salvador.

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Tags:

Salvador Gratuita Festival Feijoada Feira de são Joaquim

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