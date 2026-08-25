EVENTO

Festival da Cultura Japonesa de Salvador terá quatro dias de programação em setembro

Evento será realizado de 4 a 7 de setembro, no Parque de Exposições

Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 08:48

Festival da Cultura Japonesa acontece em Salvador Crédito: Divulgação

A 18ª edição do Festival da Cultura Japonesa de Salvador será realizada entre 4 e 7 de setembro, no Parque de Exposições de Salvador. Em 2026, o evento terá uma programação inédita de quatro dias consecutivos, ampliando a agenda de atividades voltadas à cultura japonesa e à interação com o público.

A programação reunirá apresentações artísticas, gastronomia típica, oficinas, exposições, concursos e atrações para diferentes faixas etárias. O festival também propõe uma aproximação entre tradições japonesas e elementos da cultura baiana.

Entre os convidados está Bianca Alencar, atriz, dubladora, influenciadora e apresentadora de cultura pop. Ela é conhecida por interpretar personagens como Mabel Pines, de "Gravity Falls", Twilight Sparkle, de "My Little Pony", e Pinky Dinky Doo, da série de mesmo nome.

Evento terá quatro dias de programação 1 de 6

Outro nome confirmado é Henrique Marangon, conhecido como Core. O criador de conteúdo digital ganhou milhões de seguidores ao produzir vídeos sobre mistérios relacionados aos games, combinando pesquisa e entretenimento.

A programação internacional terá ainda Nanase Aikawa, cantora japonesa considerada um dos nomes marcantes do J-rock dos anos 1990. A artista mantém uma relação com o público brasileiro construída ao longo dos anos por meio do Grupo Sansey e do Matsuri Dance.

Encontros com convidados

Uma das atrações desta edição será o Meet & Greet, que permitirá encontros entre fãs e convidados ligados a animes, games, música e cultura pop japonesa. Os ingressos são limitados e já estão à venda, conforme as regras divulgadas pelos canais oficiais do festival.

Na sexta-feira (4), Bianca Alencar participa às 16h, com ingresso de R$ 60. Foxyzinho estará às 17h30, por R$ 30, e Heron Hayashi às 18h30, com ingresso de R$ 40.

No sábado (5), Nanase Aikawa participa às 13h, com ingresso de R$ 60. Bianca Alencar estará às 14h30, também por R$ 60. Heron Hayashi participa às 16h, por R$ 40, e Luísa Horta às 18h, por R$ 30.

No domingo (6), os encontros serão com Core, às 15h, por R$ 60; Francisco Jr., às 16h30, também por R$ 60; e Feh Dubs, às 18h, por R$ 60.

Na segunda-feira (7), Francisco Jr. participa às 13h30, seguido por Feh Dubs, às 14h40. O Trio One Piece, formado por Glauco, Tati e Vyni, terá encontro às 16h50, com ingresso de R$ 80. Core encerra a agenda de Meet & Greet às 19h30, por R$ 60.

Ingresso social

O festival terá ingressos nas modalidades inteira, meia-entrada e social. A opção social pode ser adquirida por qualquer pessoa e oferece desconto mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento.

Os alimentos arrecadados serão destinados ao programa Bahia Sem Fome, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia.