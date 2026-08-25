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Festival da Cultura Japonesa de Salvador terá quatro dias de programação em setembro

Evento será realizado de 4 a 7 de setembro, no Parque de Exposições

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 08:48

Festival da Cultura Japonesa acontece em Salvador
Festival da Cultura Japonesa acontece em Salvador Crédito: Divulgação

A 18ª edição do Festival da Cultura Japonesa de Salvador será realizada entre 4 e 7 de setembro, no Parque de Exposições de Salvador. Em 2026, o evento terá uma programação inédita de quatro dias consecutivos, ampliando a agenda de atividades voltadas à cultura japonesa e à interação com o público.

A programação reunirá apresentações artísticas, gastronomia típica, oficinas, exposições, concursos e atrações para diferentes faixas etárias. O festival também propõe uma aproximação entre tradições japonesas e elementos da cultura baiana.

Entre os convidados está Bianca Alencar, atriz, dubladora, influenciadora e apresentadora de cultura pop. Ela é conhecida por interpretar personagens como Mabel Pines, de "Gravity Falls", Twilight Sparkle, de "My Little Pony", e Pinky Dinky Doo, da série de mesmo nome.

Evento terá quatro dias de programação

Festival da Cultura Japonesa acontece em Salvador por Divulgação
Festival da Cultura Japonesa acontece em Salvador por Divulgação
Festival da Cultura Japonesa acontece em Salvador por Divulgação
Festival da Cultura Japonesa acontece em Salvador por Divulgação
Festival da Cultura Japonesa acontece em Salvador por Divulgação
Festival da Cultura Japonesa acontece em Salvador por Divulgação
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Festival da Cultura Japonesa acontece em Salvador por Divulgação

Outro nome confirmado é Henrique Marangon, conhecido como Core. O criador de conteúdo digital ganhou milhões de seguidores ao produzir vídeos sobre mistérios relacionados aos games, combinando pesquisa e entretenimento.

A programação internacional terá ainda Nanase Aikawa, cantora japonesa considerada um dos nomes marcantes do J-rock dos anos 1990. A artista mantém uma relação com o público brasileiro construída ao longo dos anos por meio do Grupo Sansey e do Matsuri Dance.

Encontros com convidados

Uma das atrações desta edição será o Meet & Greet, que permitirá encontros entre fãs e convidados ligados a animes, games, música e cultura pop japonesa. Os ingressos são limitados e já estão à venda, conforme as regras divulgadas pelos canais oficiais do festival.

Na sexta-feira (4), Bianca Alencar participa às 16h, com ingresso de R$ 60. Foxyzinho estará às 17h30, por R$ 30, e Heron Hayashi às 18h30, com ingresso de R$ 40.

No sábado (5), Nanase Aikawa participa às 13h, com ingresso de R$ 60. Bianca Alencar estará às 14h30, também por R$ 60. Heron Hayashi participa às 16h, por R$ 40, e Luísa Horta às 18h, por R$ 30.

No domingo (6), os encontros serão com Core, às 15h, por R$ 60; Francisco Jr., às 16h30, também por R$ 60; e Feh Dubs, às 18h, por R$ 60.

Na segunda-feira (7), Francisco Jr. participa às 13h30, seguido por Feh Dubs, às 14h40. O Trio One Piece, formado por Glauco, Tati e Vyni, terá encontro às 16h50, com ingresso de R$ 80. Core encerra a agenda de Meet & Greet às 19h30, por R$ 60.

Ingresso social

O festival terá ingressos nas modalidades inteira, meia-entrada e social. A opção social pode ser adquirida por qualquer pessoa e oferece desconto mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento.

Os alimentos arrecadados serão destinados ao programa Bahia Sem Fome, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia.

Os ingressos estão disponíveis pela internet e nas lojas da Ticket Maker no Shopping da Bahia, Shopping Paralela e Parque Shopping Bahia. Também haverá bilheteria no Parque de Exposições durante os quatro dias do festival.

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