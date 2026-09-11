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Festival de lagostas está de volta a Salvador neste fim de semana; veja onde aproveitar

Após sucesso da primeira edição, restaurante no Santo Antônio Além do Carmo retoma menu especial com criações do chef Alessandro Narduzzi

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 09:50

La Lupa retoma Festival de Lagostas neste fim de semana em Salvador
La Lupa retoma Festival de Lagostas neste fim de semana em Salvador Crédito: Divulgação

Após a boa recepção do público na primeira edição, o Festival de Lagostas do La Lupa está de volta. Nestes sábado (12) e domingo (13), o restaurante, localizado no Santo Antônio Além do Carmo, retoma a programação gastronômica dedicada ao crustáceo, com uma seleção especial de pratos assinados pelo chef Alessandro Narduzzi.

A nova edição reúne diferentes preparações com lagostas frescas, combinadas a ingredientes selecionados e referências da cozinha mediterrânea. A proposta é explorar a versatilidade do ingrediente em receitas que preservam a identidade italiana e contemporânea do restaurante.

La Lupa retoma Festival de Lagostas neste fim de semana em Salvador

La Lupa retoma Festival de Lagostas neste fim de semana em Salvador por Divulgação
La Lupa retoma Festival de Lagostas neste fim de semana em Salvador por Divulgação
La Lupa retoma Festival de Lagostas neste fim de semana em Salvador por Divulgação
La Lupa retoma Festival de Lagostas neste fim de semana em Salvador por Divulgação
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La Lupa retoma Festival de Lagostas neste fim de semana em Salvador por Divulgação

Entre os destaques está o Spaghetti com Lagosta, criação de Narduzzi que integra a programação especial. A receita evidencia a influência italiana na cozinha do chef e coloca a lagosta como protagonista do prato, em uma combinação pensada para harmonizar com a proposta gastronômica da casa.

Além do menu especial, a experiência também conta com um dos principais atrativos do restaurante: a varanda do La Lupa, com vista para a Baía de Todos-os-Santos. O espaço permite aos clientes combinar a experiência gastronômica com a paisagem e a atmosfera do Santo Antônio Além do Carmo.

A retomada do festival acontece após a receptividade da primeira edição e reforça a proposta do La Lupa de oferecer experiências gastronômicas que vão além do cardápio tradicional. A programação também está alinhada à identidade da casa, que aposta na gastronomia italiana e se destaca em Salvador pela produção da autêntica pizza romana.

SERVIÇO

Festival de Lagostas – La Lupa

Santo Antônio Além do Carmo – Salvador

Festival de Lagostas com seleção de pratos especiais

Criações do chef Alessandro Narduzzi

Destaque: Spaghetti com Lagosta

Varanda com vista para a Baía de Todos-os-Santos

Reservas: (71) 99323-3344

Reservas on-line: dguests.com/reserva_mesa/lalupa

Tags:

Lagostas

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