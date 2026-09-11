Festival de lagostas está de volta a Salvador neste fim de semana; veja onde aproveitar

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Thais Borges
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 09:50
Após a boa recepção do público na primeira edição, o Festival de Lagostas do La Lupa está de volta. Nestes sábado (12) e domingo (13), o restaurante, localizado no Santo Antônio Além do Carmo, retoma a programação gastronômica dedicada ao crustáceo, com uma seleção especial de pratos assinados pelo chef Alessandro Narduzzi.
A nova edição reúne diferentes preparações com lagostas frescas, combinadas a ingredientes selecionados e referências da cozinha mediterrânea. A proposta é explorar a versatilidade do ingrediente em receitas que preservam a identidade italiana e contemporânea do restaurante.
La Lupa retoma Festival de Lagostas neste fim de semana em Salvador
Entre os destaques está o Spaghetti com Lagosta, criação de Narduzzi que integra a programação especial. A receita evidencia a influência italiana na cozinha do chef e coloca a lagosta como protagonista do prato, em uma combinação pensada para harmonizar com a proposta gastronômica da casa.
Além do menu especial, a experiência também conta com um dos principais atrativos do restaurante: a varanda do La Lupa, com vista para a Baía de Todos-os-Santos. O espaço permite aos clientes combinar a experiência gastronômica com a paisagem e a atmosfera do Santo Antônio Além do Carmo.
A retomada do festival acontece após a receptividade da primeira edição e reforça a proposta do La Lupa de oferecer experiências gastronômicas que vão além do cardápio tradicional. A programação também está alinhada à identidade da casa, que aposta na gastronomia italiana e se destaca em Salvador pela produção da autêntica pizza romana.
SERVIÇO
Festival de Lagostas – La Lupa
Santo Antônio Além do Carmo – Salvador
Festival de Lagostas com seleção de pratos especiais
Criações do chef Alessandro Narduzzi
Destaque: Spaghetti com Lagosta
Varanda com vista para a Baía de Todos-os-Santos
Reservas: (71) 99323-3344
Reservas on-line: dguests.com/reserva_mesa/lalupa