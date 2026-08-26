Festival de risotos em Salvador tem opções com burrata, brasato e queijo brie; veja preços

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Thais Borges
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 14:24
O restaurante La Pasta Gialla anunciou uma temporada de risotos com um festival dedicado a um dos clássicos da gastronomia italiana. Até setembro, de terça-feira a domingo, no almoço e no jantar, a casa vai oferecer três receitas especiais que exploram diferentes combinações de ingredientes e sabores.
Restaurante La Pasta Gialla promove Festival de Risotos até setembro
Entre as opções está o Ragu Linguiça, um risoto verde de espinafre servido com ragu de linguiça levemente picante e creme de burrata, a R$99. Para quem prefere carne bovina, o Ragu Brasato combina risoto com brasato bovino assado lentamente ao vinho tinto e pétalas de cebola, por R$75. Já o Queijo Brie aposta na cremosidade do risoto de queijo brie e rúcula, finalizado com presunto cru crocante, a R$ 70.
O festival é uma oportunidade para experimentar os pratos em uma edição especial do cardápio do La Pasta Gialla. O restaurante fica na R. São Paulo, 488 – Pituba. Siga: @lapastagiallassa.