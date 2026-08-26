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Festival de risotos em Salvador tem opções com burrata, brasato e queijo brie; veja preços

La Pasta Gialla promove temporada especial até setembro, com três receitas disponíveis no almoço e no jantar

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 14:24

Restaurante La Pasta Gialla promove Festival de Risotos até setembro
Restaurante La Pasta Gialla promove Festival de Risotos até setembro Crédito: Divulgação

O restaurante La Pasta Gialla anunciou uma temporada de risotos com um festival dedicado a um dos clássicos da gastronomia italiana. Até setembro, de terça-feira a domingo, no almoço e no jantar, a casa vai oferecer três receitas especiais que exploram diferentes combinações de ingredientes e sabores.

Restaurante La Pasta Gialla promove Festival de Risotos até setembro

Restaurante La Pasta Gialla promove Festival de Risotos até setembro por Divulgação
Restaurante La Pasta Gialla promove Festival de Risotos até setembro por Divulgação
Restaurante La Pasta Gialla promove Festival de Risotos até setembro por Divulgação
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Restaurante La Pasta Gialla promove Festival de Risotos até setembro por Divulgação

Entre as opções está o Ragu Linguiça, um risoto verde de espinafre servido com ragu de linguiça levemente picante e creme de burrata, a R$99. Para quem prefere carne bovina, o Ragu Brasato combina risoto com brasato bovino assado lentamente ao vinho tinto e pétalas de cebola, por R$75. Já o Queijo Brie aposta na cremosidade do risoto de queijo brie e rúcula, finalizado com presunto cru crocante, a R$ 70.

O festival é uma oportunidade para experimentar os pratos em uma edição especial do cardápio do La Pasta Gialla. O restaurante fica na R. São Paulo, 488 – Pituba. Siga: @lapastagiallassa.

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