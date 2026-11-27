HOJE E AMANHÃ

Festival de tortas terá mais de 10 sabores doces e salgados em Salvador

Evento do Almacen Pepe será realizado nesta sexta (27) e sábado (28), a partir das 13h, com opções doces e salgadas vendidas em fatias individuais

Carol Neves

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 14:18

Festival de tortas Crédito: Leonardo Trindade/Divulgação

O Almacen Pepe realiza, nesta sexta-feira (27) e no sábado (28), mais uma edição do Festival de Tortas. A ação será promovida nas quatro unidades da rede em Salvador, a partir das 13h, com opções de tortas doces e salgadas vendidas em fatias individuais.

Entre os sabores doces disponíveis estão morango cravejado, Matilda, prestígio, red velvet, casadinho e chocolate com morango. O cardápio também inclui opções de Biscoff, Morantela, olho de sogra, Ferrero Rocher e tapioca com doce de leite.

Para quem prefere preparações salgadas, o festival terá empadões com recheios de camarão, costela, carne-seca e frango. Os produtos estarão disponíveis nas unidades da Pituba, Alphaville, Horto Florestal e Shopping Barra.

A iniciativa faz parte do Festival Almacen Pepe, programação de eventos temáticos promovida pela rede de delicatessens. Ao longo das edições, a ação já teve como temas produtos como pão delícia, esfirras, empadas, coxinhas, pizzas, cookies, brigadeiros, quiches e folhados.

Onde encontrar

O Festival de Tortas será realizado nas quatro unidades do Almacen Pepe, nesta sexta-feira (27) e no sábado (28), a partir das 13h.