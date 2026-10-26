CONFIRA

Festival em shopping de Salvador reúne louças a partir de R$ 14,90 e peças da Turquia

Com entrada gratuita, feira no Shopping Bela Vista segue até 8 de novembro

Carol Neves

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 13:36

Festival de Louças terá produtos a partir de R$ 14,90 Crédito: Nicolas Arize

Louças de inspiração portuguesa, peças artesanais trazidas da Turquia e modelos retrô estão entre as opções do Festival de Louças, que acontece no Shopping Bela Vista, em Salvador. Com preços a partir de R$ 14,90, o evento tem entrada gratuita e recebe visitantes até 8 de novembro.

Instalada no Piso L2, em frente à Caixa Econômica Federal, a feira reúne utensílios para o uso cotidiano, itens de decoração e opções para presentear. A seleção inclui peças com acabamento em alto-relevo e porcelanas premium de inspiração portuguesa, pintadas à mão.

Veja alguns dos produtos 1 de 13

As compras também podem ir além da mesa posta. Há artigos em couro, como bolsas, mochilas, tapetes e sousplats, além de cutelaria gaúcha. Vinhos, queijos, embutidos e doces cristalizados da Serra Gaúcha completam a oferta.

Segundo Sérgio Silva, organizador e diretor do festival, a proposta é atender a diferentes estilos e faixas de orçamento. “Queremos que o público encontre peças que façam sentido para o dia a dia, mas que também tragam novas possibilidades para decorar a casa, montar uma mesa especial ou presentear”, afirma.

O funcionamento é de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h.

Serviço

Festival de Louças

Onde: Shopping Bela Vista, Piso L2, em frente à Caixa Econômica Federal

Até quando: 8 de novembro de 2026

Horários: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos, das 12h às 21h

Entrada: gratuita