Fiação caída sobre passarela em Fazenda Grande do Retiro atrapalha passagem de pedestres

Os pedestres que circulam nas imediações da Rua Jaqueira do Carneiro, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, têm tido que ficar atentos ao atravessar a passarela recém-inaugurada no local. É que uma fiação está caída sobre o corrimão do equipamento e os tem obrigado a desviar o corpo para conseguir fazer a travessia.



Procurada pelo CORREIO, a Neoenergia Coelba respondeu que se trata de fios de telefonia e internet, cuja responsabilidade de manutenção é das operadoras. "Proativamente, iremos encaminhar equipe ao local para verificar a situação e notificar as empresas responsáveis", diz o comunicado.