Fila do ferry-boat passa de três horas em Salvador na saída para o feriadão

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Carol Neves
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 10:14
Quem pretende deixar Salvador de carro pelo sistema ferry-boat enfrenta mais de três horas de espera na manhã desta sexta-feira (4), início do movimento de saída para o feriado de 7 de Setembro.
O maior fluxo está no Terminal de São Joaquim, no sentido Salvador-Bom Despacho. De acordo com o filômetro da Internacional Travessias Salvador (ITS), responsável pelo serviço, a fila de veículos é considerada intensa, com previsão de espera superior a três horas.
Apesar da longa espera para motoristas, o movimento de pedestres é tranquilo em São Joaquim, segundo boletim divulgado pela concessionária. Em Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, o fluxo também é tranquilo tanto para veículos quanto para pedestres.
Nesta sexta, três ferries estão em operação: Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi e Maria Bethânia.
Movimentação em ferry-boats
O sistema funciona das 5h às 23h30 de segunda-feira a sábado. Aos domingos e feriados, a operação começa às 6h e segue até as 23h30.
Veículos pesados têm embarque suspenso
Por causa do aumento do movimento durante o feriado prolongado, a travessia de veículos pesados terá restrições. A medida segue resolução da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).
No sentido Salvador-Bom Despacho, o embarque está suspenso desde as 5h desta sexta e será retomado às 15h de sábado (5). Já no retorno, de Bom Despacho para Salvador, a restrição valerá das 5h de segunda-feira (7) até as 5h de quarta-feira (9).
A determinação alcança ônibus, jamantas, caminhões simples e trucados, micro-ônibus, além de reboques e utilitários com capacidade de carga a partir de 1,5 tonelada.
Para veículos de passeio, a concessionária mantém o serviço Hora Marcada, com passagens disponibilizadas com 30 dias de antecedência. Também é possível fazer agendamento pela plataforma BA.GOV, modalidade sem pagamento antecipado e sem taxa de serviço. Nesse caso, o motorista deve chegar ao terminal com 60 minutos de antecedência e paga a passagem no guichê.
Justiça determina medidas contra risco de incêndio
O aumento do movimento no ferry-boat ocorre também em meio a uma determinação da Justiça do Trabalho para que sejam feitas adequações de segurança no Terminal de São Joaquim.
A decisão atinge a Internacional Travessias Salvador S.A. e três sócios administradores, após ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).
A empresa deverá seguir um cronograma de medidas para reduzir riscos de incêndio, com prazos que chegam a 120 dias. Em caso de descumprimento injustificado, está prevista multa diária de R$ 10 mil por obrigação não atendida, limitada inicialmente a R$ 1 milhão.