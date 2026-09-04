MOVIMENTAÇÃO

Fila do ferry-boat passa de três horas em Salvador na saída para o feriadão

Movimento é mais intenso no sentido Ilha de Itaparica; três embarcações operam nesta sexta-feira (4)

Carol Neves

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 10:14

Ferry Zumbi dos Palmares Crédito: Divulgação

Quem pretende deixar Salvador de carro pelo sistema ferry-boat enfrenta mais de três horas de espera na manhã desta sexta-feira (4), início do movimento de saída para o feriado de 7 de Setembro.

O maior fluxo está no Terminal de São Joaquim, no sentido Salvador-Bom Despacho. De acordo com o filômetro da Internacional Travessias Salvador (ITS), responsável pelo serviço, a fila de veículos é considerada intensa, com previsão de espera superior a três horas.

Apesar da longa espera para motoristas, o movimento de pedestres é tranquilo em São Joaquim, segundo boletim divulgado pela concessionária. Em Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, o fluxo também é tranquilo tanto para veículos quanto para pedestres.

Nesta sexta, três ferries estão em operação: Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi e Maria Bethânia.

Movimentação em ferry-boats 1 de 8

O sistema funciona das 5h às 23h30 de segunda-feira a sábado. Aos domingos e feriados, a operação começa às 6h e segue até as 23h30.

Veículos pesados têm embarque suspenso

Por causa do aumento do movimento durante o feriado prolongado, a travessia de veículos pesados terá restrições. A medida segue resolução da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

No sentido Salvador-Bom Despacho, o embarque está suspenso desde as 5h desta sexta e será retomado às 15h de sábado (5). Já no retorno, de Bom Despacho para Salvador, a restrição valerá das 5h de segunda-feira (7) até as 5h de quarta-feira (9).

A determinação alcança ônibus, jamantas, caminhões simples e trucados, micro-ônibus, além de reboques e utilitários com capacidade de carga a partir de 1,5 tonelada.

Para veículos de passeio, a concessionária mantém o serviço Hora Marcada, com passagens disponibilizadas com 30 dias de antecedência. Também é possível fazer agendamento pela plataforma BA.GOV, modalidade sem pagamento antecipado e sem taxa de serviço. Nesse caso, o motorista deve chegar ao terminal com 60 minutos de antecedência e paga a passagem no guichê.

Justiça determina medidas contra risco de incêndio

O aumento do movimento no ferry-boat ocorre também em meio a uma determinação da Justiça do Trabalho para que sejam feitas adequações de segurança no Terminal de São Joaquim.

A decisão atinge a Internacional Travessias Salvador S.A. e três sócios administradores, após ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).