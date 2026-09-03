INSTITUTO MARIELLE FRANCO

Filha de Marielle, Luyara Franco traz projeto 'Brota, Semente' a Salvador

Projeto "Brota, Semente" chega à capital baiana neste sábado (5) com atividades gratuitas e presença da filha de Marielle

Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 12:32

Luyara Franco Crédito: Reprodução

Salvador recebe neste sábado (5) a segunda edição do projeto "Brota, Semente", promovido pelo Instituto Marielle Franco. O encontro ocorre a partir das 14h, na Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), com programação gratuita e aberta ao público, mediante inscrição pelo Sympla.

A iniciativa tem como objetivo aproximar a Agenda Marielle Franco 2026 e o Indicador Marielle Franco de Qualidade Democrática das experiências de quem atua e disputa a democracia no dia a dia dos territórios. A atividade é a segunda parada de uma circulação nacional que também passará por Minas Gerais, Pará e Baixada Fluminense.

A programação conta com a presença de Luyara Franco, diretora executiva do Instituto Marielle Franco e filha de Marielle. Entre as atividades previstas estão uma ativação esportiva, a oficina interativa "Democracia na Pista", que propõe refletir sobre a democracia a partir da vida cotidiana, e uma oficina de escrita poética e colagem, conduzida por Mariana Oliveira, gerente de Mobilização e Engajamento do Instituto. O encontro também abrirá espaço para defensoras e defensores da Agenda Marielle Franco e integrantes da Rede de Sementes.

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Segundo Luyara Franco, a democracia precisa se conectar com a realidade das pessoas, em áreas como moradia, educação, saúde, segurança, esporte e participação nas decisões sobre o presente e o futuro do país. Ela destaca que chegar a Salvador significa colocar a Agenda e o Indicador em diálogo com quem produz resistência, conhecimento e transformação diariamente nos territórios.

A Agenda Marielle Franco 2026 foi construída a partir da escuta de cerca de 150 organizações, movimentos sociais e ativistas de diferentes regiões do Brasil. Em sua quarta edição, aborda segurança pública, justiça racial, saúde, educação, direito à cidade e à moradia, justiça climática, participação política e esporte.

Já o Indicador Marielle Franco de Qualidade Democrática, em sua primeira fase, busca compreender como a democracia é percebida e vivida pela sociedade, relacionando o debate às condições concretas da população. Para isso, colocou os temas da Agenda em diálogo com uma pesquisa que ouviu 497 pessoas em mais de 45 grupos focais de alta frequência, realizados em diferentes regiões do país. O lançamento completo está previsto para outubro.

O nome "Brota, Semente" marca os 10 anos da eleição de Marielle Franco e faz referência tanto às sementes que seu legado político fez germinar quanto ao sentido popular de "brotar": chegar, ocupar e se fazer presente.

Após Salvador, a circulação segue para Minas Gerais (12 de setembro), Pará (19 de setembro) e Baixada Fluminense (26 de setembro).

Serviço

Brota, Semente – Salvador

Data: sábado, 5 de setembro

Horário: a partir das 14h