Filha de PMs é morta com tiro no rosto durante tentativa de assalto em Salvador

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Esther Morais
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 13:10
Uma jovem, de 21 anos, morreu após ser baleada no rosto durante uma tentativa de assalto na madrugada deste domingo (6), no bairro do Imbuí, em Salvador. Ela foi identificada como Brenda Nicole Alves.
A vítima, que é filha de dois policiais militares, foi encontrada ferida por disparo de arma de fogo na Avenida Jorge Amado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o óbito foi constatado ainda no local.
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Em nota, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) lamentou a morte da jovem e informou que mobilizou equipes do Departamento de Promoção Social (DPS) para prestar assistência aos familiares.
Após o crime, o policiamento na região foi intensificado. Unidades operacionais realizam ações para identificar e localizar os envolvidos na tentativa de assalto.
A Polícia Militar informou que atua de forma integrada com os demais órgãos responsáveis pela apuração do caso. A reportagem procurou a Polícia Civil para ter mais detalhes da investigação, mas não recebeu retorno até a última atualização da matéria.