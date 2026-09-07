CRIME

Filha de PMs morta em Salvador voltava de festa com namorado quando foi baleada no rosto

Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos, foi baleada no rosto após se recusar a entregar o celular a um assaltante

Wendel de Novais

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 07:34

Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos Crédito: Reprodução

A jovem Brenda Nicole Alves Brandão, 21 anos, morta durante uma tentativa de assalto na madrugada de domingo (6) em Salvador, voltava de uma festa com o namorado quando foi atingida por um tiro no rosto.

Segundo informações da TV Bahia, Brenda, que é filha de dois policiais militares, estava na garupa da moto do companheiro quando o casal foi abordado por um assaltante em outra motocicleta na Avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí.

Na ação, o suspeito exigiu que Brenda entregasse o celular. Após a jovem se recusar, o homem atirou contra o rosto dela e fugiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a morte foi constatada ainda no local.

Filha de PMs é morta com tiro no rosto durante tentativa de assalto 1 de 11

Brenda era filha da sargento Rose Tatiane Alves e do sargento da reserva remunerada Francisco Carlos Brandão. Estudante de Direito, ela também trabalhava como estagiária na Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia (APPMBA). Pessoas próximas descreviam a jovem como gentil e doce.

Além do estágio, Brenda também atuava como empreendedora e mantinha a loja virtual Azul Turquesa, voltada para a venda de moda praia feminina. A morte da jovem causou comoção entre familiares e pessoas que conviviam com ela.

Equipes da Polícia Militar realizam buscas para tentar identificar e localizar o responsável pelo disparo. A corporação informou que atua em conjunto com os demais órgãos envolvidos na apuração do caso e lamentou a morte da jovem, além de mobilizar equipes do Departamento de Promoção Social (DPS) para prestar assistência aos familiares.