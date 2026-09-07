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Filha de PMs morta em Salvador voltava de festa com namorado quando foi baleada no rosto

Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos, foi baleada no rosto após se recusar a entregar o celular a um assaltante

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 07:34

Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos Crédito: Reprodução

A jovem Brenda Nicole Alves Brandão, 21 anos, morta durante uma tentativa de assalto na madrugada de domingo (6) em Salvador, voltava de uma festa com o namorado quando foi atingida por um tiro no rosto.

Segundo informações da TV Bahia, Brenda, que é filha de dois policiais militares, estava na garupa da moto do companheiro quando o casal foi abordado por um assaltante em outra motocicleta na Avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí.

Na ação, o suspeito exigiu que Brenda entregasse o celular. Após a jovem se recusar, o homem atirou contra o rosto dela e fugiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a morte foi constatada ainda no local.

Filha de PMs é morta com tiro no rosto durante tentativa de assalto

Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Filha de PMs é morta com tiro no rosto durante tentativa de assalto em Salvador por Reprodução / Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
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Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais

Brenda era filha da sargento Rose Tatiane Alves e do sargento da reserva remunerada Francisco Carlos Brandão. Estudante de Direito, ela também trabalhava como estagiária na Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia (APPMBA). Pessoas próximas descreviam a jovem como gentil e doce.

Além do estágio, Brenda também atuava como empreendedora e mantinha a loja virtual Azul Turquesa, voltada para a venda de moda praia feminina. A morte da jovem causou comoção entre familiares e pessoas que conviviam com ela.

Equipes da Polícia Militar realizam buscas para tentar identificar e localizar o responsável pelo disparo. A corporação informou que atua em conjunto com os demais órgãos envolvidos na apuração do caso e lamentou a morte da jovem, além de mobilizar equipes do Departamento de Promoção Social (DPS) para prestar assistência aos familiares.

O corpo de Brenda Nicole foi sepultado ainda na tarde de domingo (6), no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador. As circunstâncias da tentativa de assalto e a autoria do crime seguem sendo investigadas.

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Tags:

Crime Salvador Morte Assalto

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