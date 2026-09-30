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Filho tenta matar pai a facadas dentro de casa em Salvador

Caso ocorreu em Pau da Lima

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 16:35

Hospital Geral do Estado (HGE) é um dos cinco hospitais onde médicos ameaçam parar
Vítima foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE)  Crédito: Divulgação/Sesab

Um homem tentou matar o próprio pai a facadas na manhã desta quarta-feira (30), no bairro de Pau da Lima, em Salvador. O suspeito foi detido pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, agentes da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para averiguar a ocorrência. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada.

O agressor foi contido pelos policiais e levado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Juliano Moreira.

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A reportagem procurou a Polícia Civil para obter informações sobre o caso, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

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Salvador

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