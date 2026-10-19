INCLUSÃO

Fonte Nova terá espaço para torcedores autistas com isolamento acústico e Sala Calma

Com abertura prevista para o início da temporada de 2027, Arena TEA terá atendimento especializado e ingresso específico

Carol Neves

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 08:49

Arena TEA irá oferecer conforto e acolhimento nos dias de jogos e eventos Crédito: Divulgação/ Arena Fonte Nova

Torcedores autistas e seus familiares terão um espaço adaptado para acompanhar partidas de futebol na Arena Fonte Nova a partir do início da temporada de 2027. Batizado de Arena TEA, o ambiente contará com isolamento acústico, suporte profissional e uma sala destinada ao acolhimento em situações de sobrecarga sensorial.

O projeto está em fase de implementação, com eventos-teste para ajustar os protocolos de funcionamento antes da abertura ao público. Para utilizar o espaço, será necessário comprar um ingresso específico.

Entre os recursos previstos está a Sala Calma, que funcionará em uma área anexa. O local permitirá reduzir os estímulos e oferecer condições para que a pessoa autista se reorganize diante de uma sobrecarga sensorial.

Nova sala na Arena Fonte Nova será para autistas 1 de 4

A estrutura da Arena TEA foi planejada com base na neuroarquitetura e nas normas de acessibilidade. Além do tratamento acústico, terá áreas de fácil circulação, organização por setores para facilitar a compreensão do ambiente e cores claras e neutras.

O atendimento ficará a cargo do Instituto Vivência, especializado no público neurodivergente. A equipe contará com um instrutor e profissionais capacitados no sistema de gerenciamento de crises PCM, além do apoio de mestres e especialistas em transtornos do neurodesenvolvimento.

Diretora do instituto, a mestre e especialista em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) Débora Moreira destaca o cuidado com as necessidades individuais dos frequentadores. “Todo o ambiente foi projetado para acolher as particularidades, para fornecer uma vivência empática e humana em todos os aspectos, e dar participação aos momentos sociais e de lazer”, afirma.

A preparação também envolveu a capacitação de mais de 200 trabalhadores da operação dos jogos, entre eles brigadistas e orientadores. Familiares e cuidadores participaram de um treinamento aberto ao público, com orientações sobre cuidados e direitos das pessoas autistas.

Segundo Thaise Muniz, gerente Comercial, de Comunicação e ESG da Fonte Nova, o projeto foi construído a partir de estudos e da escuta de pessoas e entidades ligadas ao tema. “Desenvolvemos essa iniciativa a muitas mãos. Contamos com a colaboração de instituições de referência em Salvador, profissionais de saúde e torcidas organizadas TEA para construir soluções que atendam às reais necessidades desse público e permitam que os torcedores vivam a melhor experiência na Arena, com segurança e bem-estar”.