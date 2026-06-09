Foragido por roubo é preso após tentar se esconder entre ambulantes em Itapuã

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Esther Morais
Publicado em 9 de junho de 2026 às 10:15
Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo foi preso na noite de segunda-feira (8), na Praça Dorival Caymmi, em Itapuã, bairro de Salvador.
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 32º BPM realizavam patrulhamento na região quando perceberam que um homem apresentou atitude suspeita ao notar a aproximação da viatura. Segundo a corporação, ele tentou se esconder entre ambulantes que trabalhavam no local.
Integrantes do Baralho do Crime na Bahia
Os policiais realizaram a abordagem e, durante a identificação, constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito pelo crime de roubo. A PM informou ainda que o homem possui antecedentes relacionados a outro crime grave registrado anteriormente.
Após a confirmação da ordem judicial, o suspeito foi conduzido para a Polinter, onde foi apresentado à autoridade competente para adoção das medidas cabíveis.