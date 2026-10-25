Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fornecimento de energia é totalmente restabelecido em Salvador e Região Metropolitana, diz Coelba

Ocorrência no sistema de transmissão da AXIA Nordeste afetou serviço neste domingo (25)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16:56

Apesar dos casos de violência, ônibus circulam normalmente em Pernambués
Pernambués foi um dos bairros afetados Crédito: Marina Silva/CORREIO

Uma ocorrência em subestação da transmissora AXIA Nordeste afetou a distribuição de energia a bairros de Salvador e da Região Metropolitana na tarde deste domingo (25), durante o segundo turno das eleições 2026. De acordo com a Neonergia Coelba, o fornecimento de energia foi restabelecido.

"Imediatamente após o registro da interrupção, a Neoenergia Coelba iniciou manobras remotas em seu sistema de distribuição, para recomposição progressiva do fornecimento de energia a partir das 13h58, dois minutos após o início da ocorrência", diz trecho da nota da Coelba.

Leia mais

Imagem - Passageiro morre após ficar preso entre trem e plataforma em estação de metrô de Salvador

Passageiro morre após ficar preso entre trem e plataforma em estação de metrô de Salvador

Imagem - Eleições 2026: veja o que abre e fecha em Salvador e Região Metropolitana neste domingo (25)

Eleições 2026: veja o que abre e fecha em Salvador e Região Metropolitana neste domingo (25)

Pelo menos seis bairros de Salvador registraram queda de energia. O serviço foi afetado em São Caetano, Lobato, Pernambués, Cabula, Castelo Branco e Marechal Rondon. A interrupção no fornecimento, no entanto, não interferiu na votação.

"Em razão da realização do segundo turno das eleições neste domingo, a ocorrência recebeu tratamento prioritário da distribuidora, que mobilizou suas equipes para agilizar a recomposição do fornecimento de energia e manteve contato direto com o TRE-BA e o CICC", diz outro trecho do comunicado da Coelba.

Tags:

Salvador Coelba

Mais recentes

Imagem - Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em 2° turno

Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em 2° turno
Imagem - Terceiro colocado nas urnas, Augusto Cury vota em Flávio e defende fim da reeleição

Terceiro colocado nas urnas, Augusto Cury vota em Flávio e defende fim da reeleição
Imagem - Bahia tem 130 urnas substituídas, dez eleitores presos e 40 denúncias eleitorais

Bahia tem 130 urnas substituídas, dez eleitores presos e 40 denúncias eleitorais