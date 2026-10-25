SERVIÇO

Fornecimento de energia é totalmente restabelecido em Salvador e Região Metropolitana, diz Coelba

Ocorrência no sistema de transmissão da AXIA Nordeste afetou serviço neste domingo (25)

Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16:56

Pernambués foi um dos bairros afetados Crédito: Marina Silva/CORREIO

Uma ocorrência em subestação da transmissora AXIA Nordeste afetou a distribuição de energia a bairros de Salvador e da Região Metropolitana na tarde deste domingo (25), durante o segundo turno das eleições 2026. De acordo com a Neonergia Coelba, o fornecimento de energia foi restabelecido.

"Imediatamente após o registro da interrupção, a Neoenergia Coelba iniciou manobras remotas em seu sistema de distribuição, para recomposição progressiva do fornecimento de energia a partir das 13h58, dois minutos após o início da ocorrência", diz trecho da nota da Coelba.

Pelo menos seis bairros de Salvador registraram queda de energia. O serviço foi afetado em São Caetano, Lobato, Pernambués, Cabula, Castelo Branco e Marechal Rondon. A interrupção no fornecimento, no entanto, não interferiu na votação.