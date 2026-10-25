Fornecimento de energia é totalmente restabelecido em Salvador e Região Metropolitana, diz Coelba

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Millena Marques
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16:56
Uma ocorrência em subestação da transmissora AXIA Nordeste afetou a distribuição de energia a bairros de Salvador e da Região Metropolitana na tarde deste domingo (25), durante o segundo turno das eleições 2026. De acordo com a Neonergia Coelba, o fornecimento de energia foi restabelecido.
"Imediatamente após o registro da interrupção, a Neoenergia Coelba iniciou manobras remotas em seu sistema de distribuição, para recomposição progressiva do fornecimento de energia a partir das 13h58, dois minutos após o início da ocorrência", diz trecho da nota da Coelba.
Pelo menos seis bairros de Salvador registraram queda de energia. O serviço foi afetado em São Caetano, Lobato, Pernambués, Cabula, Castelo Branco e Marechal Rondon. A interrupção no fornecimento, no entanto, não interferiu na votação.
"Em razão da realização do segundo turno das eleições neste domingo, a ocorrência recebeu tratamento prioritário da distribuidora, que mobilizou suas equipes para agilizar a recomposição do fornecimento de energia e manteve contato direto com o TRE-BA e o CICC", diz outro trecho do comunicado da Coelba.