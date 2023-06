Fórum ESG Salvador: entenda como agenda pode alcançar qualquer negócio

. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Os compromissos de ESG são para os negócios de todos os tamanhos. Foi com essa certeza que os participantes do II Fórum ESG Salvador saíram do painel “Agenda ESG - Setores Econômicos", realizado ontem (31), durante o segundo dia do evento, no Porto Salvador.



Os responsáveis por cumprir essa missão foram a diretora de Relações Institucionais no Grupo Itaú Unibanco Luciana Nicola; a Head de ESG da Coty Paloma Capanema; o Gerente de Negócios no Senai Cimatec Pedro Becker e a Head Global de Relações Corporativas da Suzano S/A Mariana Lisboa.

Ouvir os representantes de quatro empresas com cases de sucesso na área fez o microempreendedor Alexandre Ferreira perceber o que torna a agência de comunicação Nova Café, da qual é sócio, tão compatível com os princípios ESG quanto os grandes negócios.

“É preciso avaliar a nossa participação no mundo. Engajamos o colaborador dentro da organização, com preocupação voltada para a qualidade de vida das pessoas e em como as empresas reagirão ao mercado. Então, nossos parceiros comerciais hoje são empresas voltadas para a condição social que buscamos para nós e nossos colaboradores”, contou.

O social aparece como o pilar mais forte na empresa de Alexandre. Na prática, uma das maneiras de cumprir esse compromisso é garantir a igualdade de oportunidades para os funcionários. Pensando nisso, o microempreendedor convidou toda a equipe da Nova Café para participar do II Fórum ESG Salvador. Como a empresa está funcionando na modalidade home office, os colaboradores que não puderam comparecer, acompanham de casa, pela transmissão ao vivo no canal do Youtube do CORREIO.

Segundo destacou a Head de ESG da Coty, Paloma Capanema, entender os princípios da empresa e pensar soluções com base no conceito ESG são duas estratégias importantes para que a organização se mantenha ativa na agenda. “Qual é o valor, história e missão da empresa? Não é preciso sair fazendo tudo. Escolham as batalhas e foquem naquilo, nos territórios de cada marca. Qual é a bandeira social de Risqué? Monange, Cenoura&Bronze? Dentro da perfumaria, eu vou mexer com ambiental. Qual marca vai levar refil? Todo mundo não vai fazer de tudo, não tem dinheiro, nem braço para isso. Entendam o estágio em que as empresas de vocês estão”, aconselhou Paloma.

Na Suzano S/A, Mariana Lisboa destacou o social e o ambiental como os principais focos da empresa atualmente. A meta da organização é retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza até 2030. Para isso, promove diversos projetos sociais. Contribuir para a preservação do meio ambiente é outro objetivo. Para cumpri-lo, a companhia é responsável pela manutenção de uma área de mais de 1 milhão de hectares de vegetação preservada.

“Ações como essa permitem que a gente se posicione como uma empresa Net Zero. Mas não só isso. Exportamos para mais de 100 países, com escritórios internacionais na China, Austrália, Estados Unidos e atingimos mais de 2 bilhões de pessoas no mundo com os nossos produtos”, contou Mariana.

Segundo analisou o gerente de negócios no Senai Cimatec Pedro Becker, a adoção da agenda ESG também reflete na produção industrial e no produto interno bruto do país. Isto porque, os investidores internacionais e os próprios consumidores brasileiros buscam cada vez mais aproximação com a pauta.

“À medida em que os projetos de inovação vão gerando desafios, a necessidade no aporte internacional aumenta. Ao mesmo tempo, esses investidores vão existir cada vez mais a presença de ESG nos negócios que apostam. Tudo isso pressiona o avanço, fortalecendo o mercado e impulsionando a indústria brasileira”, disse.

Desafios

O consultor, escritor e especialista em ESG, Augusto Cruz listou alguns desafios que aguardam os micro e grandes empresários, durante sua participação no painel ESG e os novos Desafios do Mercado de Trabalho. De acordo com ele, a tendência é que a tecnologia reduza empregos e, ao mesmo tempo, exija novas competências dos trabalhadores. Às empresas serão requisitadas a terem uma postura mais acolhedora e pautada na diversidade.

“Quando falamos de inteligência artificial, vem o nosso drama. A tecnologia nunca tirou empregos, agora estamos na dúvida se vai ou não. A tendência é que tire. Já temos um movimento bastante acelerado para pensar como nos adaptarmos a isso”, ponderou Augusto.

Ainda segundo ele, a superação desses desafios permeia o investimento na formação de pessoas para lidar com a Internet das coisas, sustentabilidade, segurança da informação (Lei geral de proteção de dados), educação, agropecuária e a própria inteligência artificial.

ESG nas empresas 1 -Definir princípios 2 - Definir estágio atual 3 - Investir na letra mais compatível com princípio e atual estágio 4 - Traçar impacto 5- Traçar esforço 6 - Definir retorno

