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Frente fria causa chuvas fortes e aumenta risco de temporais no litoral da Bahia; veja áreas afetadas

Litoral entre Ilhéus e Porto Seguro pode registrar acumulados próximos de 100 mm nesta terça-feira (10)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 06:42

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas
Frente fria deve atingir Salvador  Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A passagem de uma frente fria deve provocar chuva forte em Salvador e no sul da Bahia nesta terça-feira (10). Segundo a previsão da Climatempo, a combinação entre o sistema frontal e a elevada umidade do ar favorece a formação de áreas de instabilidade, com possibilidade de temporais e acumulados elevados, principalmente no litoral baiano.

A situação exige atenção especial no trecho entre Ilhéus e Porto Seguro. Na região de Ilhéus, há indicação de perigo e perigo extremo, com possibilidade de volumes de chuva próximos de 100 milímetros. A continuidade das precipitações também pode elevar os acumulados nos próximos dias.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Em Salvador e em outras áreas do litoral, a previsão aponta para chuva associada à influência da frente fria e à umidade atmosférica.

No interior da Bahia, as temperaturas devem permanecer mais agradáveis no sul do estado, enquanto o calor continua predominando em outras áreas do Nordeste. Rajadas de vento entre 40 e 50 km/h também podem ocorrer em diferentes pontos da região.

Além da Bahia, outros estados devem registrar instabilidade. Em Minas Gerais, especialmente na metade norte, há previsão de pancadas fortes e risco de temporais. Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal também podem ter chuva intensa entre a tarde e a noite. Na Região Norte, Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins e áreas do Pará apresentam condições para temporais.

No Sul do país, a previsão indica tempo mais firme na maior parte da região, com possibilidade de chuva no litoral do Paraná e de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, as rajadas de vento podem chegar a 70 km/h no litoral médio.

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Frente Fria

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