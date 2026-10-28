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Frente fria chega à Bahia e provoca chuva forte com risco de alagamentos em Salvador

Capital e Recôncavo Baiano estão em atenção nesta quarta-feira (28) e quinta-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 06:22

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A chegada de uma frente fria vai provocar chuvas fortes na Bahia nesta quarta-feira (28), segundo previsão da Climatempo. Salvador e o Recôncavo Baiano estão entre as regiões que exigem atenção, com risco de alagamentos. A instabilidade deve continuar na quinta-feira (29), especialmente na faixa litorânea em direção a Ilhéus e Una.

A instabilidade avança pelo centro-norte baiano e em direção ao sertão. As condições meteorológicas favorecem a intensificação das precipitações na capital e em municípios do Recôncavo durante esta quarta e quinta-feira.

Frente fria vai provocar chuvas fortes em Salvador nesta semana; confira previsão do tempo

Segunda-feira (26): 20% de chance de chuva; temperaturas entre 25 °C e 33 °C; ventos de até 25 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Terça-feira (27): 60% de chance de chuva; temperaturas entre 23 °C e 32 °C; ventos de até 29 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Quarta-feira (28): 90% de chance de chuva; temperaturas entre 22 °C e 29 °C; ventos de até 19 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Quinta-feira (29): 40% de chance de chuva; temperaturas entre 23 °C e 29 °C; ventos de até 24 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Sexta-feira (30): 30% de chance de chuva; temperaturas entre 22 °C e 31 °C; ventos de até 29 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Sábado (31): 10% de chance de chuva; temperaturas entre 23 °C e 32 °C; ventos de até 28 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Domingo (1º): 10% de chance de chuva; temperaturas entre 23 °C e 33 °C; ventos de até 28 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
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Segunda-feira (26): 20% de chance de chuva; temperaturas entre 25 °C e 33 °C; ventos de até 25 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO

Nas áreas urbanas, o volume de chuva pode provocar acúmulo de água nas vias, prejudicando o trânsito e os deslocamentos, sobretudo em locais com problemas de drenagem.

A frente fria pode permanecer próxima ao Recôncavo na quinta-feira, favorecendo a continuidade das chuvas na região. As projeções ainda apresentam diferenças quanto ao posicionamento e ao deslocamento do sistema, por isso, a evolução do cenário deve ser acompanhada nos próximos dias.

Na sexta-feira (30), a tendência é de redução da intensidade das chuvas na Bahia. Ainda poderá chover em parte do estado, mas as precipitações devem perder força em relação ao período de maior instabilidade.

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Chuva Frente Fria

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