TEMPORAL

Frente fria chega à Bahia e provoca chuva forte com risco de alagamentos em Salvador

Capital e Recôncavo Baiano estão em atenção nesta quarta-feira (28) e quinta-feira (29)

Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 06:22

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A chegada de uma frente fria vai provocar chuvas fortes na Bahia nesta quarta-feira (28), segundo previsão da Climatempo. Salvador e o Recôncavo Baiano estão entre as regiões que exigem atenção, com risco de alagamentos. A instabilidade deve continuar na quinta-feira (29), especialmente na faixa litorânea em direção a Ilhéus e Una.

A instabilidade avança pelo centro-norte baiano e em direção ao sertão. As condições meteorológicas favorecem a intensificação das precipitações na capital e em municípios do Recôncavo durante esta quarta e quinta-feira.

Frente fria vai provocar chuvas fortes em Salvador nesta semana; confira previsão do tempo 1 de 7

Nas áreas urbanas, o volume de chuva pode provocar acúmulo de água nas vias, prejudicando o trânsito e os deslocamentos, sobretudo em locais com problemas de drenagem.

A frente fria pode permanecer próxima ao Recôncavo na quinta-feira, favorecendo a continuidade das chuvas na região. As projeções ainda apresentam diferenças quanto ao posicionamento e ao deslocamento do sistema, por isso, a evolução do cenário deve ser acompanhada nos próximos dias.