Frente fria muda o tempo em Salvador neste fim de semana; confira previsão

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Esther Morais
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 10:16
A chegada de uma frente fria deve deixar o tempo instável em Salvador ao longo deste fim de semana. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), há previsão de céu nublado, chuvas e rajadas de vento entre esta sexta-feira (18) e domingo (20).
Frente fria vai provocar chuvas e ventos fortes em Salvador nesta semana; confira previsão
Nesta sexta-feira (18), o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas a moderadas e rajadas de vento.
No sábado (19), a atuação da frente fria deve manter o céu nublado. A previsão indica chuvas moderadas a fortes e rajadas de vento.
Já no domingo (20), o tempo permanece instável, com céu nublado a parcialmente nublado. São esperadas chuvas moderadas e rajadas de vento.