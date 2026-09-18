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Frente fria muda o tempo em Salvador neste fim de semana; confira previsão

Codesal prevê chuva e rajadas de vento entre esta sexta-feira (18) e domingo (20)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 10:16

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A chegada de uma frente fria deve deixar o tempo instável em Salvador ao longo deste fim de semana. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), há previsão de céu nublado, chuvas e rajadas de vento entre esta sexta-feira (18) e domingo (20).

Frente fria vai provocar chuvas e ventos fortes em Salvador nesta semana; confira previsão

Segunda-feira (14) Tempo estável, com atuação de massa de ar quente e seca. A chance de chuva é de 10%. Os termômetros ficam entre 21°C e 31°C, com ventos de até 22 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Terça-feira (15) A previsão aponta 20% de chance de chuva. A temperatura varia entre 20°C e 31°C, com ventos que podem chegar a 34 km/h, considerados fortes. por Arisson Marinho/CORREIO
Quarta-feira (16) Salvador terá 20% de possibilidade de precipitação, com mínima de 21°C e máxima de 32°C. Os ventos podem atingir 32 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Quinta-feira (17) A chance de chuva sobe para 30%. A previsão indica temperaturas entre 22°C e 31°C, além de ventos de até 35 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Sexta-feira (18) A aproximação dos efeitos da frente fria aumenta a possibilidade de chuva para 50%. A temperatura deve variar entre 21°C e 30°C, com ventos de até 30 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Sábado (19) É o dia com maior possibilidade de chuva na semana. A previsão aponta 90% de chance de precipitação, com temperaturas entre 21°C e 28°C e ventos de até 27 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Domingo (20) A possibilidade de chuva continua alta, em 80%. Os termômetros devem marcar entre 21°C e 29°C, com ventos de até 25 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
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Segunda-feira (14) Tempo estável, com atuação de massa de ar quente e seca. A chance de chuva é de 10%. Os termômetros ficam entre 21°C e 31°C, com ventos de até 22 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO

Nesta sexta-feira (18), o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas a moderadas e rajadas de vento.

No sábado (19), a atuação da frente fria deve manter o céu nublado. A previsão indica chuvas moderadas a fortes e rajadas de vento.

Já no domingo (20), o tempo permanece instável, com céu nublado a parcialmente nublado. São esperadas chuvas moderadas e rajadas de vento.

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