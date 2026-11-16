TEMPESTADE

Frente fria provoca chuva e ventos fortes em Salvador nesta semana; veja previsão

Temperaturas podem chegar a 33°C

Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 11:35

Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A passagem de uma frente fria pelo Oceano Atlântico, associada a um sistema de baixa pressão, deve provocar chuvas moderadas a fortes e ventos intensos em Salvador no início desta semana. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a previsão é de que as precipitações diminuam a partir de quarta-feira (18), com a atuação de uma massa de ar quente e seca.

Nesta segunda-feira (16) e na terça-feira (17), a possibilidade de chuva é de 90%. Os ventos podem atingir 32 km/h nesta segunda e 30 km/h na terça. As temperaturas devem variar entre 23°C e 33°C no primeiro dia e entre 23°C e 31°C no segundo.

Na quarta-feira (18), a probabilidade de chuva cai para 70%, com ventos de até 35 km/h e temperaturas entre 24°C e 32°C. Na quinta-feira (19), a chance de precipitação diminui para 40%, enquanto os ventos podem chegar a 36 km/h.

A tendência de redução das chuvas continua no fim de semana. Na sexta-feira (20), a probabilidade é de 30%; no sábado (21) e no domingo (22), cai para 20%. Apesar da menor possibilidade de chuva, os ventos seguem fortes, com velocidade de até 38 km/h no domingo.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.