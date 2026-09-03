Frente fria provoca chuvas e ventos de até 70 km/h em Salvador e interior da Bahia; veja previsão

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Esther Morais
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 06:30
A atuação de uma frente fria sobre o oceano deve manter o tempo instável em Salvador e outras regiões da Bahia nos próximos dias. A previsão indica aumento das chuvas na faixa litorânea, com possibilidade de ventos de até 70 km/h em algumas áreas do Sul do estado.
Nesta quinta-feira (3), a frente fria favorece a ocorrência de chuva em Salvador, no Recôncavo Baiano e no litoral sul. As pancadas podem variar de fraca a moderada intensidade e ser acompanhadas por rajadas de vento.
Fortes chuvas em Salvador
A maior atenção permanece voltada para o Sul da Bahia, onde há possibilidade de temporais e ventos mais intensos, com rajadas que podem alcançar os 70 km/h em alguns pontos.
Na sexta-feira (4), a chuva deve continuar entre Salvador e Ilhéus. A previsão aponta para pancadas de fraca a moderada intensidade ao longo do dia, com períodos de chuva mais forte em determinadas localidades.
Enquanto o litoral concentra as maiores chances de chuva, a umidade também começa a avançar gradualmente para áreas do interior baiano. Regiões do Oeste e Sudoeste podem registrar aumento da nebulosidade e pancadas isoladas, especialmente em áreas próximas às divisas com Minas Gerais e Goiás.
Apesar da mudança gradual, grande parte do interior e do Oeste da Bahia ainda deve permanecer sob influência do ar seco, com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar.
No sábado (5), o Extremo Sul ainda deve sentir os efeitos da frente fria, com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas. Já no restante do interior, o tempo seco e o calor devem continuar predominando.