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Frente fria provoca pancadas de chuva em Salvador; confira previsão

Probabilidade é de 70% de chuva

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09:39

Dia de chuva em Salvador
Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os resquícios de uma frente fria, associados a ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico, devem provocar pancadas de chuva fracas a moderadas em Salvador nesta quinta-feira (10) e sexta (11). A capital baiana já registrou precipitação durante a manhã desta quinta.

Nesta quinta, o maior acumulado pluviométrico registrado foi de 4,2 milímetros, na estação de monitoramento da Pituba – Parque da Cidade. A temperatura mínima foi de 20,6°C, na estação Barro Duro – Fundac, enquanto a máxima chegou a 29,8°C, na estação Ilha de Bom Jesus dos Passos – EM Bom Jesus. A maior rajada de vento registrada foi de 33,8 km/h, na estação de Coutos – Escolab.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a presença de uma massa de ar quente e seca deve favorecer aberturas de sol ao longo do dia, mesmo com a possibilidade de chuva.

Na sexta-feira (11), a previsão também é de pancadas de chuva em Salvador, devido aos resquícios da frente fria. A probabilidade de precipitação permanece entre 60% e 70%.

Novo ciclone extratropical deve provocar granizo, ventos de até 80km/h e chuva forte no Brasil

A Climatempo emitiu na segunda-feira (7) um alerta para a formação de um ciclone extratropical de forte intensidade no Brasil no fim desta semana. por Shutterstock
O sistema deve se desenvolver na sexta-feira (11), entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, associado à formação de uma nova frente fria. por Wikimedia commons
Segundo as projeções meteorológicas, o processo de formação do ciclone poderá provocar novos episódios de tempestades e chuva volumosa em áreas do Sul do Brasil, de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. por Meteored
A condição aumenta o potencial para a ocorrência de temporais severos. por NOAA
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A Climatempo emitiu na segunda-feira (7) um alerta para a formação de um ciclone extratropical de forte intensidade no Brasil no fim desta semana. por Shutterstock

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