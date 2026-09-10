Frente fria provoca pancadas de chuva em Salvador; confira previsão

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Esther Morais
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09:39
Os resquícios de uma frente fria, associados a ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico, devem provocar pancadas de chuva fracas a moderadas em Salvador nesta quinta-feira (10) e sexta (11). A capital baiana já registrou precipitação durante a manhã desta quinta.
Nesta quinta, o maior acumulado pluviométrico registrado foi de 4,2 milímetros, na estação de monitoramento da Pituba – Parque da Cidade. A temperatura mínima foi de 20,6°C, na estação Barro Duro – Fundac, enquanto a máxima chegou a 29,8°C, na estação Ilha de Bom Jesus dos Passos – EM Bom Jesus. A maior rajada de vento registrada foi de 33,8 km/h, na estação de Coutos – Escolab.
Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a presença de uma massa de ar quente e seca deve favorecer aberturas de sol ao longo do dia, mesmo com a possibilidade de chuva.
Na sexta-feira (11), a previsão também é de pancadas de chuva em Salvador, devido aos resquícios da frente fria. A probabilidade de precipitação permanece entre 60% e 70%.
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