Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frente fria vai provocar chuvas e ventos fortes em Salvador nesta semana; confira previsão

Sábado (19) tem 90% de chance de precipitação na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:28

Dia de chuva em Salvador
Frente fria vai provocar chuvas e ventos fortes em Salvador nesta semana Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador deve ter mudanças no tempo ao longo desta semana, com aumento da possibilidade de chuva a partir da sexta-feira (18). Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), uma massa de ar quente e seca mantém o tempo estável nos primeiros dias, mas os efeitos de uma frente fria devem favorecer a ocorrência de chuvas moderadas no fim de semana.

Nesta segunda-feira (14), a previsão indica 10% de chance de chuva, com temperaturas entre 21°C e 31°C e ventos de até 22 km/h. Na terça (15), a possibilidade de precipitação sobe para 20%, com máxima de 31°C e rajadas de até 34 km/h.

Frente fria vai provocar chuvas e ventos fortes em Salvador nesta semana; confira previsão

Segunda-feira (14) Tempo estável, com atuação de massa de ar quente e seca. A chance de chuva é de 10%. Os termômetros ficam entre 21°C e 31°C, com ventos de até 22 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Terça-feira (15) A previsão aponta 20% de chance de chuva. A temperatura varia entre 20°C e 31°C, com ventos que podem chegar a 34 km/h, considerados fortes. por Arisson Marinho/CORREIO
Quarta-feira (16) Salvador terá 20% de possibilidade de precipitação, com mínima de 21°C e máxima de 32°C. Os ventos podem atingir 32 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Quinta-feira (17) A chance de chuva sobe para 30%. A previsão indica temperaturas entre 22°C e 31°C, além de ventos de até 35 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Sexta-feira (18) A aproximação dos efeitos da frente fria aumenta a possibilidade de chuva para 50%. A temperatura deve variar entre 21°C e 30°C, com ventos de até 30 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Sábado (19) É o dia com maior possibilidade de chuva na semana. A previsão aponta 90% de chance de precipitação, com temperaturas entre 21°C e 28°C e ventos de até 27 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Domingo (20) A possibilidade de chuva continua alta, em 80%. Os termômetros devem marcar entre 21°C e 29°C, com ventos de até 25 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 7
Segunda-feira (14) Tempo estável, com atuação de massa de ar quente e seca. A chance de chuva é de 10%. Os termômetros ficam entre 21°C e 31°C, com ventos de até 22 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO

Na quarta-feira (16), a temperatura pode chegar a 32°C, com 20% de chance de chuva e ventos de até 32 km/h. Já na quinta (17), a previsão aponta 30% de possibilidade de precipitação, máxima de 31°C e ventos de até 35 km/h.

Chuva aumenta no fim de semana

A mudança mais significativa deve ocorrer a partir da sexta-feira (18), quando a chance de chuva chega a 50%. A previsão indica temperaturas entre 21°C e 30°C e ventos de até 30 km/h.

O sábado (19) deve concentrar a maior possibilidade de chuva da semana, com 90% de chance de precipitação. Os termômetros devem variar entre 21°C e 28°C, enquanto os ventos podem alcançar 27 km/h.

No domingo (20), a possibilidade de chuva permanece alta, em 80%, com temperaturas entre 21°C e 29°C e ventos de até 25 km/h.

Mais recentes

Imagem - Contas da Bahia pioram na gestão Jerônimo, com déficit bilionário e redução do caixa, aponta Folha de S. Paulo

Contas da Bahia pioram na gestão Jerônimo, com déficit bilionário e redução do caixa, aponta Folha de S. Paulo
Imagem - Câncer hereditário: os sinais na família que indicam a necessidade de investigação

Câncer hereditário: os sinais na família que indicam a necessidade de investigação
Imagem - João Roma critica aumento de impostos na Bahia: 'Só souberam enfiar imposto no cangote do cidadão baiano'

João Roma critica aumento de impostos na Bahia: 'Só souberam enfiar imposto no cangote do cidadão baiano'