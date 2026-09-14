VAI CHOVER

Frente fria vai provocar chuvas e ventos fortes em Salvador nesta semana; confira previsão

Sábado (19) tem 90% de chance de precipitação na capital baiana

Esther Morais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:28

Frente fria vai provocar chuvas e ventos fortes em Salvador nesta semana Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador deve ter mudanças no tempo ao longo desta semana, com aumento da possibilidade de chuva a partir da sexta-feira (18). Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), uma massa de ar quente e seca mantém o tempo estável nos primeiros dias, mas os efeitos de uma frente fria devem favorecer a ocorrência de chuvas moderadas no fim de semana.

Nesta segunda-feira (14), a previsão indica 10% de chance de chuva, com temperaturas entre 21°C e 31°C e ventos de até 22 km/h. Na terça (15), a possibilidade de precipitação sobe para 20%, com máxima de 31°C e rajadas de até 34 km/h.

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Na quarta-feira (16), a temperatura pode chegar a 32°C, com 20% de chance de chuva e ventos de até 32 km/h. Já na quinta (17), a previsão aponta 30% de possibilidade de precipitação, máxima de 31°C e ventos de até 35 km/h.

Chuva aumenta no fim de semana

A mudança mais significativa deve ocorrer a partir da sexta-feira (18), quando a chance de chuva chega a 50%. A previsão indica temperaturas entre 21°C e 30°C e ventos de até 30 km/h.

O sábado (19) deve concentrar a maior possibilidade de chuva da semana, com 90% de chance de precipitação. Os termômetros devem variar entre 21°C e 28°C, enquanto os ventos podem alcançar 27 km/h.