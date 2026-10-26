CHUVA

Frente fria vai provocar chuvas fortes em Salvador nesta semana; confira previsão do tempo

Temperaturas devem variar entre 22 °C e 33 °C

Esther Morais

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 10:40

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A chegada de uma frente fria deve deixar o tempo instável em Salvador no início desta semana, com previsão de chuvas moderadas, que podem ser fortes em alguns momentos. Segundo a Defesa Civil (Codesal), a quarta-feira (28) deve ser o dia com maior probabilidade de chuva, chegando a 90%. A previsão indica temperaturas entre 22 °C e 29 °C, com ventos de até 19 km/h.

Na terça-feira (27), a probabilidade de chuva é de 60%, com temperaturas entre 23 °C e 32 °C e ventos de até 29 km/h.

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Já nesta segunda-feira (26), a previsão aponta 20% de chance de precipitação, com mínima de 25 °C e máxima de 33 °C. A partir de quinta-feira (29), a tendência é de redução das precipitações, devido à atuação de uma massa de ar quente e seca.

Na sexta-feira (30), a chance é de 30%, e os termômetros devem variar entre 22 °C e 31 °C.

Para o fim de semana, a previsão é de tempo mais estável. No sábado (31), a probabilidade de chuva é de 10%, com temperaturas entre 23 °C e 32 °C. No domingo (1º), a chance também é de 10%, e a máxima pode chegar a 33 °C.

Confira a previsão do tempo em Salvador

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