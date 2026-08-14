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Friozinho em Salvador? Capital registra 19°C nesta sexta (14); confira a previsão

Temperatura mais baixa foi registrada na Praia do Flamengo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 11:33

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas
Salvador iniciou a semana sob chuvas moderadas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador registrou 19°C nesta sexta-feira (14), em meio a uma manhã de temperaturas mais amenas na capital baiana. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a menor marca foi de 19,2°C na estação da Praia do Flamengo.

Outros pontos da cidade também registraram mínimas abaixo dos 20°C. Em Barro Duro, os termômetros marcaram 19,3°C, enquanto Valéria registrou 19,9°C. A temperatura chegou a 20,1°C no Cabula e a 20,4°C na Base Naval de Aratu.

Veja previsão do tempo por dia em Salvador

Nesta segunda-feira (10), a previsão indica 30% de possibilidade de chuva, com ventos de até 20 km/h e temperaturas entre 21°C e 30°C. por Arisson Marinho/CORREIO
Na terça-feira (11), a chance de chuva sobe para 60%, com ventos que podem chegar a 28 km/h. A temperatura deve variar entre 21°C e 29°C. por Arisson Marinho/CORREIO
A instabilidade aumenta ainda mais na quarta-feira (12), quando a previsão aponta 80% de possibilidade de chuva e rajadas de vento de até 35 km/h, classificadas como fortes. Os termômetros devem marcar entre 21°C e 29°C. por Arisson Marinho/CORREIO
Já na quinta-feira (13), a possibilidade de chuva cai para 50%, mas os ventos ainda podem chegar a 28 km/h. A partir desse dia, com o enfraquecimento da frente fria, o tempo tende a ficar mais estável e menos chuvoso. por Arisson Marinho/CORREIO
Na sexta-feira (14), a previsão aponta 30% de possibilidade de chuva, com ventos mais fracos, de até 18 km/h, e temperaturas entre 20°C e 31°C.  por Arisson Marinho/CORREIO
No sábado (15), a chance de chuva permanece em 30%, enquanto os termômetros variam entre 20°C e 30°C. por Arisson Marinho/CORREIO
No domingo (16), a possibilidade de chuva volta a subir para 50%, com ventos de até 20 km/h e temperaturas entre 21°C e 30°C. por Arisson Marinho/CORREIO
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Nesta segunda-feira (10), a previsão indica 30% de possibilidade de chuva, com ventos de até 20 km/h e temperaturas entre 21°C e 30°C. por Arisson Marinho/CORREIO

Apesar do friozinho pela manhã, a previsão para esta sexta é de céu claro a parcialmente nublado, com apenas 10% de possibilidade de chuva. A temperatura máxima pode chegar a 30°C, e os ventos devem alcançar 21 km/h.

Como fica o tempo no fim de semana?

O sábado (15) deve manter condições semelhantes, com céu claro a parcialmente nublado. A possibilidade de chuva sobe para 40%, enquanto as temperaturas ficam entre 21°C e 30°C. A previsão indica ventos de até 22 km/h.

Já o domingo (16) deve ter uma mudança mais perceptível no tempo. A Codesal prevê céu nublado a parcialmente nublado com chuva, com 70% de possibilidade de precipitação. A mínima prevista é de 22°C e a máxima, de 29°C. Os ventos podem chegar a 30 km/h.

Embora os registros das últimas horas tenham sido baixos, alguns pontos de Salvador acumularam volumes maiores de chuva nos últimos dias.

Nas últimas 48 horas, a estação da Palestina registrou 32 mm, enquanto Valéria teve 30,3 mm. No acumulado de 72 horas, Palestina chegou a 33,2 mm. Já no acumulado do mês, Valéria soma 54,8 mm, diante de uma normal climatológica de 129,7 mm para agosto.

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