CLIMA

Friozinho em Salvador? Capital registra 19°C nesta sexta (14); confira a previsão

Temperatura mais baixa foi registrada na Praia do Flamengo

Esther Morais

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 11:33

Salvador iniciou a semana sob chuvas moderadas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador registrou 19°C nesta sexta-feira (14), em meio a uma manhã de temperaturas mais amenas na capital baiana. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a menor marca foi de 19,2°C na estação da Praia do Flamengo.

Outros pontos da cidade também registraram mínimas abaixo dos 20°C. Em Barro Duro, os termômetros marcaram 19,3°C, enquanto Valéria registrou 19,9°C. A temperatura chegou a 20,1°C no Cabula e a 20,4°C na Base Naval de Aratu.

Veja previsão do tempo por dia em Salvador 1 de 7

Apesar do friozinho pela manhã, a previsão para esta sexta é de céu claro a parcialmente nublado, com apenas 10% de possibilidade de chuva. A temperatura máxima pode chegar a 30°C, e os ventos devem alcançar 21 km/h.

Como fica o tempo no fim de semana?

O sábado (15) deve manter condições semelhantes, com céu claro a parcialmente nublado. A possibilidade de chuva sobe para 40%, enquanto as temperaturas ficam entre 21°C e 30°C. A previsão indica ventos de até 22 km/h.

Já o domingo (16) deve ter uma mudança mais perceptível no tempo. A Codesal prevê céu nublado a parcialmente nublado com chuva, com 70% de possibilidade de precipitação. A mínima prevista é de 22°C e a máxima, de 29°C. Os ventos podem chegar a 30 km/h.

Embora os registros das últimas horas tenham sido baixos, alguns pontos de Salvador acumularam volumes maiores de chuva nos últimos dias.