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Funcionária de 26 anos presa por desviar milhões por PIX de empresas em Salvador recebia salário de R$ 3 mil e ostentava luxo

Polícia diz que dois veículos, celulares, roupas caras e reforma de casa eram incompatíveis com os ganhos da investigada

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 07:49

Investigada foi alvo de operação
Investigada foi alvo de operação Crédito: Reprodução

A funcionária de 26 anos presa sob suspeita de desviar R$ 2,9 milhões de cinco empresas em Salvador recebia salário de aproximadamente R$ 3 mil mensais. A mudança repentina no padrão de vida, no entanto, chamou a atenção dos empregadores. Segundo a investigação, ela passou a aparecer com dois veículos, celulares, roupas caras, objetos de luxo e chegou a iniciar uma reforma em casa — bens considerados incompatíveis com sua remuneração.

Diante das suspeitas, as empresas iniciaram uma auditoria interna e acionaram a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC). As investigações apontaram que a jovem teria manipulado ordens de pagamento e usado um mecanismo para dificultar a identificação das transferências fraudulentas.

Investigada foi alvo de operação

Investigada foi alvo de operação por Reprodução
Investigada foi alvo de operação por Reprodução
Investigada foi alvo de operação por Divulgação
Investigada foi alvo de operação por Divulgação
Investigada foi alvo de operação por Divulgação
Investigada foi alvo de operação por Divulgação
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Investigada foi alvo de operação por Reprodução

As fotos da investigada foram divulgadas por fontes policiais, mas o nome dela ainda não foi oficialmente confirmado. O inquérito continua para identificar outros possíveis beneficiários do esquema, aprofundar a investigação sobre lavagem de dinheiro e rastrear o destino dos recursos.

A investigada mantinha nos registros os nomes de empresas credoras legítimas, mas alterava os dados bancários que recebiam o dinheiro. Os valores eram enviados para contas de familiares e pessoas próximas, entre elas a mãe e o companheiro da suspeita.

A polícia identificou aproximadamente 386 transferências suspeitas entre abril de 2025 e maio de 2026. O prejuízo estimado para as empresas dos setores de construção civil e incorporação imobiliária chegou a R$ 2.931.689,58. Segundo a investigação, a suspeita também criava situações de urgência e alegava que atrasos nos pagamentos poderiam gerar multas, buscando acelerar a autorização das operações.

A mulher foi presa durante a Operação Fluxo Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (27). A Polícia Civil também cumpriu três medidas cautelares contra outros investigados e três mandados de busca e apreensão em Salvador e Itaberaba. Foram recolhidos celulares, cartões bancários, equipamentos eletrônicos e dois veículos, além de terem sido determinadas medidas para bloquear bens e valores e tentar recuperar parte do dinheiro.

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